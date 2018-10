Kdo je slovenski podjetnik, ki ga sumijo pranja denarja za Zdravka Mamića?

To je po naših informacijah Miha Kušar, lastnik številnih podjetij v Sloveniji, ki se ukvarjajo z nepremičninsko dejavnostjo. Njegova podjetja skupaj upravljajo približno 15 milijonov evrov premoženja.

Kušarja nam včeraj popoldne ni uspelo priklicati.

Toda neuradno smo izvedeli, da je Kušar eden od šestih osumljencev v preiskavah suma več kaznivih dejanj zlorabe položaja in pranja denarja. Te so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) opravili na podlagi podatkov hrvaškega urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK).

Iščejo denar iz Mamićevih nogometnih poslov

Kot smo že razkrili, gre za ugotovitve iz predhodnih preiskav proti Zdravku Mamiću, nekdanjemu podpredsedniku Nogometnega kluba Dinamo Zagreb in nogometnemu menedžerju, ki velja za absolutnega vladarja hrvaškega nogometa.

Že novembra 2015 je hrvaška policija zaradi suma zlorabe položaja, davčnih utaj in pranja denarja pri prestopih nogometašev aretirala Mamića in več drugih oseb. Osumljeni so bili, da so s fiktivnimi posli zagrebški klub oškodovali za 20 milijonov evrov.

Denar, ki bi moral ob prodajah nogometašev pristati na računu Dinama, je končal na računih podjetij iz Velike Britanije, Hongkonga, Združenih arabskih emiratov in drugih držav, ki so jih obvladovali Mamićevi pomagači.

Kdo je vezni člen med Kušarjem in Mamićevim krogom?

Po naših informacijah kriminalisti sumijo, da je z denarjem iz Dinama povezana najmanj ena oseba iz Slovenije. To naj bi bil Kušar. Kot že omenjeno, Kušar za pojasnila ni dosegljiv.

Po ugotovitvah kriminalistov naj bi bil vezni člen med Kušarjem in krogom Zdravka Mamiča podjetnik iz Umaga Sandro Stipančić. Gre za lastnika več podjetij v Veliki Britaniji in davčnih oazah (Belize), ki naj bi Mamićevemu krogu pomagala pri denarnih transakcijah. Eno od teh, londonsko podjetje Barnes & Bell, naj bi v zadnjih letih poslovalo z več podjetji in posamezniki iz Slovenije. Kriminalisti naj bi sumili, da je bilo več teh poslov fiktivnih.

Po zadnjih podatkih je resnični lastnik podjetja Barnes & Bell, ki je v postopku likvidacije, srbski nogometni menedžer Aleksandar Važić, ki ima stalno prebivališče v Dubaju. Za zdaj ni znano, koliko denarja iz hrvaških nogometnih poslov naj bi se obrnilo v Sloveniji. Iz policije so včeraj sporočili le, da so si storilci s kaznivimi dejanji pridobili okrog 1,6 milijona evrov premoženjske koristi.

Na zgornjem zemljišču bo podjetje Mihe Kušarja zgradilo poslovno stavbo. Videti naj bi bila tako:

Foto: Nepremičnine.net

Skrivnostni lastnik podjetja iz Londona

Tako Kušar kot Stipančić se ukvarjata z nepremičninskimi posli. S podjetji iz Londona, pri katerih ni jasno, kdo so končni lastniki, je posloval tudi Kušar.

Vrsto let je bilo Kušarjevo osrednje podjetje Altana Investicije. Leta 2014, torej prav v obdobju, ki ga preiskujejo kriminalisti, ga je Kušar prodal v Veliko Britanijo. Kupilo ga je britansko podjetje Plymton Developments, njegov končni lastnik pa prihaja iz ene od davčnih oaz. Po podatkih iz britanskega registra je resnični lastnik podjetja 39-letni državljan Srbije.

Po naših informacijah je bil posel vreden slab milijon evrov, britansko podjetje pa je zanj pri neznani fizični ali pravni osebi najelo posojilo, ki ga še ni vrnilo.

Takoj po prodaji se je podjetje Altana Investicije preselilo na nov naslov – v poslovno stavbo, v kateri ima sedež tudi inženirska družba Tosidos, ki jo obvladujeta Miloš in Domen Prešeren.

Podjetje Arhion Mihe Kušarja se pripravlja na gradnjo vila bloka s 14 stanovanji na ljubljanskih Prulah. Foto: Reconsult

Vsi projekti Kušarja in družine Prešeren

Tosidos je eden od zmagovalcev v eri po propadu velikih gradbincev. V zadnjih letih hitro raste. V Ljubljani nadzira gradnjo islamskega versko-kulturnega centra. Predlanskim je od lobista Draga Isajlovića, nekdanjega agenta službe državne varnosti in člana SD, odkupilo njegovo gradbeno podjetje SGP Gorenjc.

Miha Kušar in Miloš Prešeren sta že zgradila Sončne terase, vila blok v Rožni dolini z desetimi izjemno dragimi stanovanji. Foto: Tosidos Kušar in družina Prešeren sta sodelovala ali še sodelujeta pri več nepremičninskih projektih.

- Sončne terase; gre za vila blok v Rožni dolini z 10 izjemno dragimi stanovanji. Eno od njih je bilo prodano za 650 tisoč evrov, kar je bila leta 2016 najvišja cena prodanega stanovanja v Ljubljani,

- načrtovana gradnja vila bloka s 14 stanovanji v ljubljanskih Prulah,

- več milijonov evrov vreden projekt na zemljišču v Šentvidu, o katerem ni veliko informacij,

- bodoči dizajnerski hotel v središču Ljubljane.

Skupaj nastopajo tudi pri dražbah. Za nakup projekta na območju nekdanje Tobačne so ponudili deset milijonov evrov.

Miha Kušar in Miloš Prešeren sta se zanimala za nakup gradbišča Tobačna mesto, na katerem bi lahko zgradila devet stanovanjskih stolpnic s 650 stanovanji in nebotičnik za hotel, vendar sta ponudila premalo. Foto: Klemen Korenjak

Italijani, Rusi, nekdanji šef Raiffesen Leasinga ...

Sam Kušar za prihodnje leto na Celovški cesti v Ljubljani načrtuje dokončanje poslovne stavbe, ki jo trenutno kot projekt prodaja za 8,5 milijona evrov. Pri tem sodeluje skupaj z italijanskimi in ruskimi partnerji.

Prek podjetja REconsult je povezan z Janezom Dečmanom, nedavno kandidatom za vodenje UKC Ljubljana. Dečman je znani igralec na nepremičninskem trgu, v preteklosti pa je bil tudi direktor Raiffeisen Leasinga. Kušar je sodeloval tudi s podjetnikom Jurijem Schollmayerjem, ki je zdaj v osebnem stečaju. V stečaju je pristalo tudi njuno skupno podjetje.

Glavna financerja Kušarjevih nepremičninskih projektov, ki jih je do zdaj v največji meri financiral s posojili, sta banki Unicredit in Sberbank.

Kušar in Prešeren naj bi prek podjetja Golden Cube v središču Ljubljane gradila dizajnerski hotel. Foto: Lab Arhitekti

Pred leti ovaden zaradi avtomobilov

Kušar v zadnjih letih domala ni nastopal v javnosti. Leta 2009 je bil skupaj s še šestimi osebami ovaden zaradi suma kaznivega dejanja uvoza avtomobilov prek tako imenovanih "missing traderjev" (podjetij, namenjenih odbijanju vstopnega DDV).

Fotografija je ilustrativna. Foto: Reuters Med preostalimi ovadenimi so najbolj znani podjetnik Aleš Čepin, lastnik igralniške družbe Gold Club Loris Požar in Andrej Jeršič, obsojeni davčni utajevalec, ki je bil vrsto let znan kot dobavitelj prestižnih avtomobilov slovenski eliti.