Kdo je pri vili v Piranu zaslužil 400 tisoč evrov provizije?

V Piranu se je v začetku meseca zgodil večji nepremičninski posel, smo na Siol.net razkrili prejšnji teden. Novega lastnika je dobila Vila Piranesi, zgodovinska stavba iz začetka 20. stoletja, v kateri je skupno 17 apartmajev.

Družba Hoteli Bernardin, ki upravlja več hotelov na Obali, jih je prodala podjetju Consult Company, s. r. o., s sedežem na Slovaškem. Njegov direktor in lastnik je 86-letni Milan Arhar, o katerem je v javnosti znano le to, da je upravljal podjetja, ki so vsaj na papirju dosegala milijonske prihodke. Tesno je povezan tudi z osebami s sporno preteklostjo. Arhar je apartmajsko vilo v Piranu še isti dan preprodal naprej. Kupilo jo je podjetje VIP Turizem iz Kopra, ki ima skrite lastnike v Dubaju.

Novi dokumenti, ki smo jih pridobili v uredništvu, pa razkrivajo dodatne razsežnosti posla v Piranu. Pri posredniku, ki je preprodal apartmajsko vilo, je namreč ostalo več sto tisoč evrov razlike v kupnini.

Na Slovaškem končalo 400 tisoč evrov. Za koga?

Milan Arhar se je po naših informacijah konec januarja letos udeležil dražbe, na kateri je premagal več tekmecev. Med drugim ljubljanskega odvetnika Andreja Toša, ki se ukvarja z nepremičninsko dejavnostjo, dejaven pa je tudi na Obali. Pred časom naj bi se recimo zanimal za nakup polovičnega lastniškega deleža v družbi Adriafin, ki ima v lasti Vinakoper, najemnika nekaterih najboljših zemljišč na Obali.

Arhar je za Vilo Piranesi ponudil največ, dobra dva milijona evrov, sredi marca pa je tudi podpisal predpogodbo z družbo Hoteli Bernardin. Kot se je izkazalo, pa je bilo slovaško podjetje pri poslu zgolj posrednik. O prodaji apartmajske vile je bil namreč Arhar že vnaprej dogovorjen s podjetjem VIP Turizem, ki je tudi plačalo kupnino.

Foto: Siol.net

To je v lasti podjetja Riversoft Incorporated, registriranega v Dubaju na naslovu ene od tamkajšnjih družb, ki se ukvarja z ustanavljanjem podjetij. Med njenimi strankami so poslovneži iz nekdanje Sovjetske zveze. Posle dubajskega podjetja v Sloveniji ureja Lea Kern, ki je za Siol.net povedala, da jim Arhar pomaga pri iskanju potencialnih priložnosti na področju turizma.

Toda za zdaj neznani vlagatelji, ki se skrivajo za podjetjem v Dubaju, so za nakup Vile Piranesi v Slovenijo nakazali bistveno več denarja. Za apartmajsko vilo so plačali 2,4 milijona evrov, torej 400 tisoč evrov več, kot so zanjo prejeli v Hotelih Bernardin.

Kaj je preverjala notarka?

Vse pogodbe o preprodaji Vile Piranesi so sklepali v pisarni ljubljanske notarke Irene Florjančič Cirman. Tej je VIP Turizem na fiduciarni račun že mesec dni pred sklenitvijo posla nakazal dva milijona evrov sredstev za plačilo kupnine prvotnemu lastniku, družbi Hoteli Bernardin. Notarka je 6. maja v istem dnevu overjala dve pogodbi o prodaji Vile Piranesi. To posledično pomeni, da je vedela za izključno posredniško vlogo slovaškega podjetja.

Po zakonodaji morajo notarji kot nosilci javnih pooblastil presoditi, ali overjajo sumljive posle, in v tem primeru uporabiti vse ukrepe poglobljenega pregleda strank, proučiti ozadje in namen teh transakcij ter podatke sporočiti uradu za preprečevanja pranja denarja. Na Florjančič Cirmanovo smo se zato že pred tednom dni obrnili z naslednjimi vprašanji:

Ali ste pri poslih, ki ste jih overjali, ugotovili kakršnekoli sume nepravilnosti? Če da, ali ste zadevo prijavili in komu?

Ali ste od vpletenih v prodajo Vile Piranesi pridobili ustrezna pojasnila?

Ali ste pri tem opravili vse poizvedbe in preverbe, med drugim o izvoru kupnine?

Njenih pojasnil nismo prejeli.

Lea Kern je že prejšnji teden pojasnila, da so sredstva za nakup v celoti zagotovili lastniki podjetja iz Dubaja. Kdo so ti lastniki, ni razkrila, prav tako tega ni mogoče ugotoviti iz javnih baz podatkov.

Končni lastniki apartmajske vile v Piranu se skrivajo za podjetjem v Dubaju.

Stečaji in izginula dokumentacija

Milan Arhar, ki je s poslom v Piranu zaslužil 400 tisoč evrov, je nazadnje deloval v Srbiji. Njegovo svetovalno podjetje Arharing, ki ga je že prodal, je v lanskem letu ustvarilo kar okoli 11 milijonov evrov prihodkov.

Že pred časom je bil tudi lastnik in direktor več podjetij v Sloveniji. Nekatera od njih so zašla v velike finančne težave in končala v stečaju, stečajni upravitelji pa so imeli velike težave pri iskanju odgovornih oseb in poslovne dokumentacije. Pojavili so se celo očitki o slamnatih osebah in sumi oškodovanja upnikov.

Arharjeva poslovna pot je tesno prepletena z Miho Žiberno iz Ljubljane. V javnosti je znan kot eden članov mreže, ki se je ukvarjala z organizacijo fiktivnih poslov in dvigovanjem gotovine za svoje naročnike. Vpleten je bil v najmanj dve večji sporni zgodbi. Ena od njih je črpanje denarja iz SCT v obdobju Ivana Zidarja, zaradi česar je bil leta 2014 tudi obsojen.