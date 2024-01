Kdo ima najvišje in najnižje plače na Hrvaškem?

Povprečna neto plača z dodatki je na Hrvaškem lani znašala 1139 evrov, kar je 14 odstotkov več kot leto prej. Najvišjo povprečno plačo so prejemali sistemski inženirji za rešitve v oblaku, piloti in načrtovalci IKT-sistemov, najnižjo pa krojači, šivilje ter čistilke, je pokazala analiza hrvaškega portala MojPosao.

Analiza je pokazala še, da 34 odstotkov Hrvatov prejema med 751 in 1000 evrov neto plače, 35 odstotkov pa med 1001 in 1500 evrov. Vse več jih prejema več kot 2000 evrov, zmanjšuje pa se število tistih z manj kot 750 evri plače.

Najbolje plačani poklici s področja tehnologije in razvoja

Na tem področju so plače za okoli 60 odstotkov višje od povprečnih, prav tako s področja informacijskih tehnologij, kjer so plače od povprečja višje za tretjino. Najvišje plače so lani sicer poleg direktorjev prejeli sistemski inženirji za rešitve v oblaku, ki so v povprečju prejeli 3121 evrov, sledijo piloti z 2760 evri in načrtovalci IKT-sistemov z 2397 evri plače.

Najnižje plače so imeli tekstilni delavci in delavci v storitvenih dejavnostih, ki so plačani približno tretjino slabše od povprečja. Najslabše so bili plačani krojači s 622 evri plače, šivilje s 672 evri in čistilke s 677 evri plače.

Plače v zasebnih podjetjih v tujem lastništvu so bile sedem odstotkov višje od povprečja. V zasebnih podjetjih v domačem lastništvu so bili zaposleni po drugi strani plačani štiri odstotke slabše od povprečja, v podjetjih v državni lasti pa pet odstotkov slabše.

V primerjavi z letom 2022 je plača v preteklem letu najbolj zrasla zaposlenim z najnižjimi dohodki. Zaposlenim s končano osnovnošolsko izobrazbo se je zvišala za 19 odstotkov, tistim s končano srednješolsko izobrazbo za 15 odstotkov, s končano univerzitetno izobrazbo pa za šest odstotkov.