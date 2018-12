Katere trgovine bodo odprte za praznike

24. december

Eurospin bo imel trgovine odprte od 8.00 do 17.00, Lidl od 8.00 do 16.00, Hofer od od 8.00 do 18.00, Mercatorjeve trgovine pa bodo večinoma odprte do 17. ali 18.00.

25. december

Eurospin, Lidl, Spar, Hofer in Mercator bodo zaprti.

26. december

Eurospin, Spar, Lidl, Hofer in Mercator bodo zaprti.

31. december

Eurospin bo imel trgovine odprte od 8.00 do 17.00; Lidl od 8.00 do 16.00, Hofer od 8.00 do 17.00, Mercatorjeve trgovine pa bodo večinoma odprte do 17. ali 18.00.

1. januar

Lidl, Spar, Hofer in Mercator bodo zaprti.

2. januar

Lidl, Spar, Hofer in Mercator bodo zaprti.