Kako z orodji, ki jih ponuja Facebook, do več kupcev in rasti poslovanja?

Mikro, mala in srednja podjetja predstavljajo hrbtenico gospodarstva tako v Sloveniji kot tudi v EU. V času pandemije se je povečal pomen spletne prodaje in digitalnega komuniciranja, in ta trend se bo zaradi sprememb v nakupovalnih navadah potrošnikov nadaljeval tudi v prihodnje. Namen projekta Facebook Business Makeover je pomagati malim in srednjim podjetjem pri njihovem spletnem nastopu z uporabo storitev in orodij s Facebookove platforme. Do zdaj je bil izpeljan na Poljskem in Češkem, v Sloveniji pa sta to priložnost izkoristili dve mali podjetji, Balonarski center Barje in Pelia Organic. Odgovore Facebookovih strokovnjakov, kako izboljšati spletno poslovanje, v obliki videa delita tudi z drugimi podjetji.

Pandemija je v zadnjih dveh letih poskrbela za pravi razcvet e-trgovine; lahko bi rekli, da jo je izstrelila kar za deset let v prihodnost. Po eMarketerjevih podatkih so spletni nakupovalni kanali v srednji in vzhodni Evropi v letu 2020 zrasli za 21,5 odstotka, kar je najvišja rast na svetu. Zaradi izogibanja fizičnim stikom na prodajnih mestih so se namreč temeljito spremenile nakupne navade potrošnikov. Podjetja se danes še veliko bolj zanašajo na digitalne kanale za povezovanje s svojimi strankami. Pomembno vlogo imajo družbena omrežja. Skoraj 3,6 milijarde ljudi po vsem svetu aktivno uporablja vsaj eno storitev s Facebookove platforme, 200 milijonov podjetij pa ta orodja uporablja za rast poslovanja.

Večinoma gre za mala in srednja podjetja z omejenimi resursi in z zelo nizkim proračunom za oglaševanje, zato je pomembno, da so orodja brezplačna in preprosta za uporabo. Kar 58 odstotkov malih in srednje velikih podjetij v EU je izjavilo, da so jim Facebookove aplikacije pomagale zmanjšati stroške trženja.

Polet z balonom nad Bledom ponuja spektakularne razglede, ki kar kličejo po objavi na družbenih omrežjih.

V Sloveniji in tudi v Evropski uniji predstavljajo mikro, mala in srednje velika podjetja 99 odstotkov vseh podjetij. Po podatkih Valicona ima 82 odstotkov prebivalcev Slovenije v starosti od 16 do 74 let svoj profil na vsaj enem družbenem omrežju, kar je nekaj čez 1,25 milijona prebivalcev. Po lastni oceni v povprečju na družbenih omrežjih preživijo vsaj eno uro na dan – in ti uporabniki so lahko potencialne stranke. Čeprav se podjetja dobro zavedajo, da lahko zahvaljujoč promociji na Facebooku pridobijo nove stranke in izboljšajo uporabniško izkušnjo, še vedno ne uporabljajo v celoti orodij in storitev, ki jih ponuja ta platforma.

Kasia Choińska, vodja rešitev za stranke na Facebooku, je Balonarskemu centru Barje svetovala, kako izboljšati spletni nastop.

Tu malim in srednjim podjetjem pomaga projekt Facebook Business Makeover. Strokovnjaki, ki navadno svetujejo globalnim blagovnim znamkam, tem podjetjem pomagajo bolje razumeti, kako uporabljati Facebookova orodja za doseganje poslovnih ciljev. Do zdaj je bil izpeljan na Poljskem in Češkem, v Sloveniji pa sta v njem sodelovala Balonarski center Barje, ki ponuja komercialne polete s toplozračnimi baloni, in Pelia Organic, mlado kozmetično podjetje z istoimensko linijo naravnih pilingov.

Rezultat projekta Facebook Business Makeover Slovenija sta dva kratka predstavitvena videa. Prvi video si lahko ogledate na povezavi https://fb.watch/9YDTi_BOZp/

Zahvaljujoč sodelovanju v programu Facebook Business Makeover Slovenija sta Grega in Zdenka Trček iz Balonarskega centra Barje izvedela, kako s pomočjo družbenih omrežij pridobiti nove stranke. Tako sta dobila tudi motivacijo za nove, bolj ambiciozne izzive.

Junakinja drugega videa je Iva Rat, lastnica in ustanoviteljica podjetja Pelia Organic. Njihov produkt je bil nominiran za naj naravni izdelek tega leta, v 2022 pa bi se radi širili na tuje trge in privabili investitorje. Voditelj obeh epizod Facebook Business Makeover Slovenija je Matej Špehar, eden vodilnih strokovnjakov za družbena omrežja pri nas, spletni strateg in avtor bloga o rabi družbenih medijev. Poudarek je na osebni zgodbi podjetnika, vprašanja in odgovori strokovnjaka pa so lahko koristni tudi za druga mala in srednje velika podjetja.

Vsa videogradiva Facebook Business Makeover Slovenija bodo na voljo na profilu Meta For Business. Spremljajte nas in se učite spletnega poslovanja od najboljših!

