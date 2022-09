Kako prihraniti pri električni energiji?

Cene energentov letijo v nebo, posameznik pa nanje nima vpliva. Kako torej prihraniti pri električni energiji? Veliko lahko seveda naredimo z zmanjšanjem porabe. Še bolj učinkovita rešitev pa je kombinacija uravnotežene porabe s samooskrbo. Ta termin, ki postaja vse bolj priljubljen, se nanaša tako na oskrbo s hrano kot tudi z električno energijo. To je nekaj, o čemer razmišlja vse več ljudi, posebno pozornost pa bodo temu posvetili tudi na prihajajočem, že 54. sejmu MOS , ki se bo odvijal v Celju, med 14. in 18. septembrom.

V desetih letih več kot 1,5 milijona obiskovalcev Sejem (MOS) na Celjskem sejmu je poslovno-sejemska prireditev, ki vsako leto privabi več kot tisoč razstavljavcev iz več kot 30 držav. Sejem je v petih desetletjih oblikoval številne uspešne podjetniške zgodbe, nova partnerstva, izobraževal in omogočal ugodne nakupe končnim kupcem. Samo v zadnjem desetletju so na sejmu gostili več kot 1,5 milijona obiskovalcev in več kot 15 tisoč razstavljavcev iz 40 držav. 54. sejem MOS bo potekal od 14. do 18. septembra. NAKUP VSTOPNIC

Ne dovolite, da bi podražitve energentov vplivale na vaš proračun

Pomen samooskrbe je znan in ne potrebuje dodatne predstavitve. Kar pa je morda na prvi pogled manj znano, pa je, da si samooskrbe ne želijo zgolj gospodinjstva, pač pa tudi številna podjetja. Vsi se namreč soočamo z draginjo, ki je zadnje čase še posebej izrazita na področju energentov, zanemarljive pa niso niti podražitve hrane, celo osnovnih živil.

Na sejmu MOS bo tokrat glavni vsebinski poudarek prav na samooskrbi na področju hrane in energije. Obiskovalce bodo izobraževali, kako si lahko sami pridelajo hrano, kako prihraniti pri energiji, kako pridelati lastno energijo za ogrevanje tople vode v hiši ter kako se poleti poceni ohladiti. Svojo ponudbo bo predstavilo tudi veliko ponudnikov sončnih elektrarn.

Organizatorji MOS-a si želijo prispevati svoj del k višanju deleža samooskrbe v Sloveniji, zato v organizaciji sejma vidijo idealno priložnost za povezovanje pravih institucij in organizacij ter približevanje njihovega dela zainteresirani javnosti. To pa za MOS ni novost, saj z naborom ponudnikov že nekaj let sledijo trendom zelenega in trajnostnega razvoja ter digitalno usmerjeni ureditvi družbe.

Izognite se vrsti, kupite vstopnico na spletu Cena vstopnic bo v predprodaji nekoliko nižja od nakupa vstopnic na dan sejma. Vsi, ki si bodo zagotovili svojo vstopnico za MOS vnaprej, se bodo izognili čakanju v vrsti za nakup vstopnice, saj bo za njih omogočen takojšen vstop na sejmišče. Redna cena vstopnice: 9 EUR Cena vstopnice v predprodaji: 7 EUR. Dve vstopnici v predprodaji: 9 EUR. Posebna otvoritvena akcija: prvi dan sejma dnevna vstopnica stane samo 5 EUR. NAKUP VSTOPNIC >> VSE INFORMACIJE O 54. MOS-u >>

Kaj bomo jedli jutri?

Sejem MOS ponuja veliko več kot zgolj pester izbor ponudnikov. Omogoča kakovostno izbiro za pametne nakupe. Sejem vsako leto spremljajo tudi strokovna predavanja, dogodki, posveti, okrogle mize, strokovne delavnice in svetovanja, ki pa bodo letos v znamenju samooskrbe.

Veliko pozornosti bo zagotovo pritegnil posvet z naslovom "Prehranska (ne)varnost – Kaj pa bomo jutri jedli?". Na področju prehrambne oskrbe se namreč soočamo z novimi izzivi, ki prinašajo današnjim generacijam nepoznane nevarnosti. Negotove geopolitične razmere, podnebne spremembe, vse to vpliva na proizvodnjo ter preskrbo s hrano. Kako torej poskrbeti, da nam te tudi v prihodnje ne bo primanjkovalo? O tem in tudi o povezavi med hrano in zdravjem bo govora na omenjenem posvetu na sejmu MOS.

Zanimanje za samooskrbo veča potrebo po sicer že zdaj deficitarnih poklicih

S širjenjem zavedanja pomena trajnostnega načina življenja in povečanem povpraševanju po sončnih elektrarnah in drugih načinih samooskrbe se veča tudi potreba po novih zaposlitvah v sicer že zdaj deficitarnih poklicih. Tako lahko tudi na tokratnem sejmu MOS pričakujemo zanimivo in atraktivno Ulico obrti, kjer bo Obrtno–podjetniška zbornica Slovenije s svojimi člani in območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami ter strateškim partnerjem Centrom RS za poklicno izobraževanje, srednjimi poklicnimi in strokovnimi šolami predstavljala atraktivne in deficitarne obrtne poklice ter zanimive demonstracije domače in umetnostne obrti.

Osrednja točka Ulice obrti pa bo tudi letos Vajeniška pisarna, kjer bodo predstavljene vse informacije o vajeniškem sistemu izobraževanja. Mladim bodo predstavniki Centra RS za poklicno izobraževanje svetovali pri izbiri poklicne poti, pomagali pa jim bodo tudi izpolniti Europass življenjepis, ki je danes osnova pri iskanju zaposlitve. Na Ulici obrti bodo mladi tako našli vse, kar potrebujejo na svoji karierni poti, od izbire poklicne poti in prave šole do iskanja prve zaposlitve. Lahko se bodo celo preizkusili v posameznem poklicu. Na samem sejmu bo namreč predstavljenih kar deset poklicev: mizar, elektrikar, kuhar, natakar, pek, slaščičar, oblikovalec kovin orodjar, strojni mehanik, klepar krovec in voznik. Predstavljene bodo tudi demonstracije domače in umetnostne obrti.

Na sejmu MOS tudi tekmovanje v poklicnih spretnostih

Sejem MOS bo tudi tokrat združil izobraževanje z zabavo. V atriju bo zabavno-športna arena, kjer bodo obiskovalci lahko brezplačno tekmovali v različnih zabavnih in ne tako vsakdanjih igrah. Postregli pa bodo tudi z bolj uradnim tekmovanjem, saj bo na sejmu potekalo Državno tekmovanje mladih strokovnjakov v poklicnih spretnostih SloveniaSkills 2022. Tekmovalci se bodo med seboj pomerili v kar 11 poklicih: frizerstvu, slikopleskarstvu, kuharstvu, strežbi, cvetličarstvu, aranžerstvu, kamnoseštvu, mehatroniki, IKT, pohištvenem in stavbnem mizarstvu.

Sejmi ključni za uspešnost gospodarstva Vsakokratne ankete in raziskave tako med razstavljavci kot obiskovalci kažejo izjemen porast ozaveščenosti o tem, kako zelo pomemben je MOS za slovensko gospodarstvo. Podjetja in institucije se vedno bolj zavedajo pomembnosti sejmov za njihovo uspešno sodelovanje. Zato si Celjski sejem vsako leto prizadeva MOS približati še širšemu krogu razstavljavcev in za obisk navdušiti še več obiskovalcev.

Od človeške bionike do vesoljskih satelitov

Pomembno poslanstvo sejma MOS je tudi vzbuditi zanimanje, še posebej med mladimi, za inovacije in nove tehnologije. V že petem projektu Stičišče znanosti in gospodarstva bo sodelovalo kar 40 predstavnikov inštitutov, fakultet, univerz in visokotehnoloških podjetij, posebna pozornost pa bo posvečena mikro-, bio- in nanotehnologijam ter zlasti bioniki in vesoljskim tehnologijam, obenem pa bodo obravnavani novi tehnološki procesi, visokotehnološke inovacije, novodobni poklici in sodobni izobraževalni programi.

O človeški bioniki, ki se ukvarja z vsadki, ki jih dandanes medicina vgrajuje v človeško telo, bo me drugim govoril tudi Janez Šrklec, nekdanji član Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter prejemnik številnih visokih priznanj za povezovanje znanosti in gospodarstva, ki bo predstavil tudi svojo knjigo o bioniki v slovenskem jeziku. Na sejmu bodo na ogled postavljeni tudi originalni in razvojni eksponati.

Na področju vesoljskih tehnologij bo letos predstavljen TRISAT-R, drugi slovenski satelit FERI Univerze v Mariboru in podjetja Skylabs d.o.o., ki kroži okoli Zemlje na razdalji šest tisoč kilometrov. Dogodek bo tako odlična priložnost za predstavitev in seznanitev s tehnologijami na področjih, kot so mehatronika, avtomatika, robotika, elektronika, energetika, informacijsko-komunikacijska tehnologija, bionika, medicinske tehnologije, vesoljske tehnologije in drugo.