Kako lahko slovenskim podjetjem uspe v tujini?

Spletne trgovine in storitve doživljajo strmo rast, potem ko je epidemija spremenila nakupovalne navade. Potrošniki so postali veliko bolj "digitalni". Prihodki podjetij na račun spletne prodaje dosegajo vrtoglave vrednosti. Vedno več potrošnikov tudi naroča izdelke iz tujine, saj mnogi ponujajo dobre pogoje dostave in možnosti vračila. Ali se potrošniki odločijo za nakup iz tujine ali ne, pa je močno odvisno od njihove spletne strani .

Ste kdaj razmišljali o tem, kako jezik vpliva na uspeh vaše spletne strani? Foto: Shutterstock

S prihodom interneta je svet postal manjši

Vse informacije, storitve in izdelki so na dosegu roke. Če podjetje nima spletne strani, izgublja številne potencialne stranke in uporabnike.

Ljudje namreč danes veliko časa preživimo na internetu, naj gre za branje novic, spremljanje videovsebin, uporabo storitev ali nakupovanje. Zaradi količine časa, ki ga preživimo na internetu, je vedno več podjetij spoznalo pomen prisotnosti na svetovnem spletu oz. razširitve svojega poslovanja tudi na tuji trg. Če podjetje nima spletne strani, namreč zamuja številne poslovne priložnosti in potencialne stranke. Glede na to, kako preprosto je ustvariti spletno stran, bi jo moralo imeti vsako podjetje.

Spletna trgovina v slovenskem jeziku je lep dosežek za številna podjetja in številna so uspešna. Prej ali slej pa večina podjetij doseže kritično mejo, ko za nadaljnjo rast in uspehe potrebujejo še tuje trge. Foto: Shutterstock

Spletna stran, prilagojena za različne trge

Številna podjetja širijo poslovanje tudi zunaj meja. Spletna stran, prilagojena tujim trgom, občutno prispeva k uresničevanju strategij podjetja, ki pomagajo pri sami rasti poslovanja. Na trgu, zlasti če merite na območje zunaj domačih meja, je več podjetij, ki ponujajo izdelke ali storitve, podobne vašim. Zato je eden ključnih elementov, o katerem morate razmišljati, verodostojnost. To dosežete tudi s tem, da vam spletno stran prevedejo profesionalci. Raziskave namreč kažejo, da se številni nakupi ne končajo s plačilom, če spletna stran ni v maternem jeziku uporabnikov, še manj pa, če se na spletni strani pojavljajo očitne slovnične napake.

Spletna stran v tujem jeziku pomaga izboljšati uporabniško izkušnjo in ustvariti več potencialnih strank ter posledično poveča prodajo. Enkratna investicija v kakovosten prevod vam lahko torej kar nekaj let pomaga do bolj uspešnega poslovanja z zadovoljnimi strankami. S spletno stranjo v tujem jeziku se vam odprejo vrata na tuji trg, kjer lahko razširite svojo prepoznavnost in povečate prodajo svojih izdelkov ali storitev.

Statistika govori v prid prevajanju spletnih strani Več kot 100 milijonov ljudi obiskuje le spletne strani, ki so napisane v njihovem maternem jeziku.

Več kot 50 odstotkov iskanj na iskalniku Google je v jeziku, ki ni angleščina.

Spletni uporabniki se štirikrat pogosteje odločijo za nakup izdelka na strani, ki ponuja opis v njihovem maternem jeziku.

Obiskovalci spletnih strani ostanejo na spletni strani v povprečju dvakrat dlje, če je napisana v njihovem maternem jeziku.

V želji po osvajanju številnih in bogatih tujih trgov svoje izdelke in storitve ponudite tudi v več tujih jezikih. Foto: Shutterstock

Če želite prodreti na tuje trge in privabiti stranke iz tujine, se torej čim prej odločite za prevajanje svojih spletnih strani in si tako povečajte možnost za uspeh. Z večjezično spletno stranjo boste dokazali, da mislite na stranke.

Strokovnjaki za osvajanje tujih trgov Pri prevajalskem podjetju AdriatIQa ponujajo vrhunske storitve. Njihovi prevajalci in strokovnjaki za multimedijo si prizadevajo, da bi spletna stran podjetja postala priljubljena v tujini. Uporabljajo jezik, specifičen za posamezno panogo, in nobeno področje jim ni tuje, zato so njihove storitve prevajanja spletnih strani namenjene vsem podjetjem, ki jih zanima vstop na svetovni trg. AdriatIQa ponuja prevajanje spletnih strani v več kot 30 jezikov v različnih kombinacijah. S prevajanjem in lokalizacijo spletnih strani in aplikacij vam podjetje AdriatIQa omogoča, da dosežete poslovne partnerje z vsega sveta in globalno tržite svoje izdelke. Zagotavljajo vam kakovosten prevod spletne strani, ki bo dobro berljiv v tujem jeziku. Poskrbeli bodo za lokalizacijo, tako bo spletna stran prilagojena potrebam in zahtevam lokalnega okolja. Poleg tega vam bodo na voljo na dolgi rok in vam prevode ponujali tudi kasneje pri dodajanju svežih vsebin na spletno stran.

Visoko zaupanje v spletne nakupe iz tujine

Po podatkih slovenskega statističnega urada, ki so jih pridobili za prvo četrtletje letošnjega leta, Slovenci nakupujemo prek spleta tudi iz tujine. Kar 47 odstotkov je takih, ki kupujejo pri spletnih prodajalcih iz drugih držav Evropske unije, 19 odstotkov pa pri prodajalcih iz držav zunaj EU.

V preteklih letih so bile izvedene tudi številne raziskave o vedenju spletnih potrošnikov v Evropi, ki so osvetlile, kako povprečen evropski potrošnik nakupuje prek spleta. Glede na nekatere študije iz leta 2021 polovica spletnih kupcev nakupuje tudi čezmejno. Zlasti mlajše generacije imajo visoko stopnjo zaupanja v spletne nakupe zunaj matične države.

Če kot podjetje razumete vedenje in želje ljudi, lahko najdete potencialne potrošnike zunaj meja Slovenije. Prvi korak pri širjenju poslovanja na tuji trg pa je spletna stran, prilagojena različno govorečim trgom. Številna slovenska podjetja že osvajajo tuje trge in mnoga so si pot do uspeha tlakovala ravno z znanjem in uporabo tujih jezikov.

Možnost doseganja veliko večjega trga in potencialnih strank je glavni, a ne edini razlog, da morate prevesti svojo spletno stran. Drugi razlog je, da prevod poveča ugled podjetja v očeh strank. Foto: Shutterstock

Jezik spletne strani lahko poskrbi za uspešno širjenje poslovanja v tujino

Različne raziskave dokazujejo, da jezikovne nepravilnosti na spletni stani podjetja lahko povzročijo več škode kot koristi in vas lahko celo stanejo morebitne nove stranke. Po nekaterih podatkih številni uporabniki spleta ne bi sodelovali s podjetjem, ki ima na spletni strani slovnične napake. Raziskave tudi kažejo, da več kot 72 odstotkov ljudi večino časa, preživetega na svetovnem spletu, preživi na straneh v svojem jeziku. Tudi pri odločitvi za nakup je jezik pomemben dejavnik, kar dokazuje podatek, da je več kot 72 odstotkov vprašanih povedalo, da se pri izdelkih, ki informacije ponujajo v njihovem jeziku, hitreje odločijo za nakup. Več kot polovica vprašanih je zatrdila celo, da so pripravljeni za izdelek z informacijami v svojem jeziku odšteti več denarja. Ena izmed študij je tudi pokazala, da kar 42 odstotkov Evropejcev nikoli ne opravi nakupa izdelkov ali storitev v tujem jeziku. To pa je precej velik delež strank, ki ga nikakor ne gre zanemariti.

To so trenutno najbolj atraktivni jeziki v poslovnem svetu: V prvi vrsti je veliko odvisno od vaše dejavnosti, storitev, produktov in trgov, na katere merite. Če pa merite na globalno promocijo oziroma iščete nove trge, na katere bi se radi razširili, se zagotovo izplača razmisliti o trgih, ki govorijo jezike na seznamu. Foto: Shutterstock angleščina

kitajščina

ruščina

nemščina

španščina

hindujščina

arabščina

japonščina

francoščina

italijanščina

Prevod spletne strani zaupajte strokovnjakom

Ljudje so praviloma bolj naklonjeni nakupu, če je postopek preprost. Prvi pomemben korak ste storili s postavitvijo spletne trgovine, druga stvar pa je sam postopek nakupa, ko smo enkrat že na spletni strani. Če si je pri tem treba pomagati še s prevajanjem strani oziroma raziskovati, kaj določen izraz pomeni, to takoj zaplete in podaljša nakup. Spletna stran v maternem jeziku obiskovalca vse skupaj poenostavi.

Primarni cilj in smisel prevoda spletne strani v tuje jezike sta razširitev trga in pridobitev široke množice potencialnih strank. Ko spletno stran prevedete v tuji jezik, poskrbite, da vas ciljni trg sploh razume. Tudi če obstajajo številne aplikacije, ki ponujajo hitro prevajanje, morate vedeti, da so te uporabne le za osnovno razumevanje, nikakor pa ne za poslovne namene. S prevodom, ki ga opravijo za to usposobljeni strokovnjaki, pridobite zaupanje in verodostojnost, poleg tega potencialne stranke povsem razumejo informacije na spletni strani.

Strošek prevoda je enkraten, svoje storitve in izdelke pa prodajate tako rekoč za vedno. Zato je vredno investirati v kakovosten prevod, ki vam bo pomagal pri prodiranju na tuji trg.