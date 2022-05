Kako kupiti bitcoin in druge kriptovalute (s samo 35 evri)?

Oglasno sporočilo

Kriptomat je platforma, ki vam omogoča enostaven nakup in hitro verifikacijo trgovalnega računa. Začnete pa lahko že s samo 35 evri.

Zakaj za nakup kriptovalut izbrati Kriptomat?

Enostavna registracija in uporaba,

slovenski jezik,

nizke provizije,

zanimive promocije, npr.: 20 evrov za vsakega prijatelja, ki mu priporočite Kriptomat, do 100 evrov v BTC ob prvem nakazilu (za natančne pogoje, kako do 100 evrov dobroimetja, obiščite https://kriptomat.io ) .



Večje vsote vedno razpršite!

Če želite investirati manjši znesek in iščete le najbolj popularne kriptovalute, kot so bitcoin, ethereum in podobne, niti ni tako zelo pomembno, katero platformo boste izbrali. V tem primeru je skoraj vseeno, kje in kako kupiti bitcoin, saj bodo razlike med trgovalnimi platformami minimalne.

Če pa razmišljate o bolj resnih naložbah v kriptovalute, priporočamo, da svoja sredstva zavarujete tudi tako, da jih razpršite med tri ali štiri različne platforme.

V tem primeru izberite predvsem zaupanja vredne platforme, ki pa hkrati ponujajo tudi najbolj ugodne trgovalne pogoje.

Pri izbiri platforme pozorni predvsem na:

1. Katere so najbolj varne trgovalne platforme za trgovanje s kriptovalutami?

Vsekakor so najbolj varne platforme tiste, kjer je največ uporabnikov, in tiste, kjer se naredi največ prometa.

Te platforme so nenehno pod udarom različnih hekerskih napadov, zato je njihova varnost v vseh letih delovanja že dobro preverjena.

Kljub temu da prave regulacije za trgovanje s kriptovalutami še ni in vaša sredstva niso zaščitena enako kot na banki, so večje trgovalne platforme bolj pod drobnogledom državnih institucij. Tako kot banke morajo tudi centralizirane trgovalne platforme slediti zahtevi KYC (Know Your Customer). Ravno zaradi tega bo vsaka legitimna centralizirana platforma od vas zahtevala tudi osebni dokument, račun z vašim naslovom, vaš selfie in še kaj, preden boste lahko začeli trgovanje večjih zneskov.

Svetovno gledano je z naskokom največja trgovalna platforma Binance.com.

Preberite tudi: Kako se registrirati na Binance.com, kjer je po korakih razložen celoten postopek registracije na platformi Binance.com

2. Kako kupiti bitcoin čim ceneje oz. kakšne provizije nas čakajo pri trgovanju s kriptovalutami?

Trgovalne provizije so vedno predstavljene tako, da so videti čim nižje. Pri trgovanju z večjimi zneski ali pri pogostih menjavah med kriptovalutami lahko tudi minimalne razlike med trgovalnimi provizijami predstavljajo velik strošek.

Zato so poleg varnosti trgovalne provizije naslednja stvar, na katero ste pozorni.

Katere provizije lahko pričakujete?

Provizija ob nakazilu lahko znaša nekaj evrov, nekatere platforme pa omogočajo tudi brezplačno nakazilo na vaš trgovalni račun.

Pri nakazilu bodite pozorni na to, na kakšen način nakazujete sredstva na svoj trgovalni račun. Običajno je nakazovanje s kreditno kartico bistveno hitreje, a povezano tudi s precej višjimi stroški. Stroški so običajno določeni v odstotkih glede na višino nakazila, zato je pri nakazilih večjih zneskov bolje počakati dan oz. dva in uporabiti običajno nakazilo prek plačilnega naloga.

Na Kriptomat lahko nakažete sredstva na različne načine. V času nastajanja tega prispevka lahko prek bančnega nakazila (SEPA plačilo) nakažete sredstva na svoj trgovalni račun brezplačno, druge možnosti pa so:

nakazilo prek kreditne kartice – 1,99 odstotka, nakazilo prek Skrill – 5,35 odstotka, nakazilo prek Neteller – 5,35 odstotka.



Hitro lahko opazimo, da je nakazilo prek obrazca UPN najbolj ugodno. V primeru, da bi na trgovalni račun nakazali 1.000 evrov, ste pri plačilu prek kreditne kartice že prvi dan 19,90 evra v minus, pri plačilu prek Skrilla ali Netellerja pa začnete že kar s 53,5 evra manj.

Pri nakazilu manjših zneskov, nižjih od 100 evrov, si pridržujejo pravico, da zaračunajo še dodatne stroške, ki pa v ceniku niso natančno opredeljeni.

Provizija pri izplačilu

Na to provizijo pogosto pozabimo, saj se nam zdi nepomembna v trenutku, ko odpiramo račun.

A v primeru uspešnega trgovanja boste vaša sredstva želeli večkrat prejemati na vaš osebni račun. Zato se vam lahko ta provizija zaračuna večkratno, in ravno zaradi tega je pomembno, da nekaj sekund namenite tudi temu podatku, ko se odločate, kje in kako kupiti bitcoin.

Trgovalna provizija (pri pretvorbi FIAT – CRYPTO)

To provizijo boste plačevali vsakič, ko boste običajne valute menjali v kriptovalute. Torej tudi v primeru, da bi želeli evre ali ameriške dolarje pretvoriti v stabilne kriptovalute, kot so tether USDT, BUSD in drugi, vam bo trgovalna platforma zaračunala ta strošek.

Običajno je ta provizija izražena v odstotkih.

Trgovalna provizija (pri pretvorbi CRYPTO - CRYPTO)

Ta provizija je običajno največji strošek, ki ga imate, če pogosto pretvarjate med kriptovalutami.

Ravno zaradi tega večina platform oglašuje, da pri pretvorbi med kriptovalutami ne obračunajo nobene provizije. Temu pa ne gre kar slepo verjeti, saj večinoma borze namesto provizije svoj zaslužek iščejo v t. i. "spreadu", to je razliko med prodajno in nakupno ceno.

3. Kakšen je običajno minimalni in maksimalni vložek, če se odločimo za nakup bitcoina in drugih kriptovalut?

Tu so običajno razlike med platformami minimalne. Trenutno je minimalen vložek na Kriptomatu 35 evrov, na Binance.com 50 evrov in tudi na večini preostalih platform se lahko trgovanja s kriptovalutami lotite že z manj kot 100 evrov.

V obdobjih, ko je naval novih uporabnikov na trgovalne platforme največji, te minimalne vložke dvigujejo, saj s tem regulirajo dotok novih uporabnikov in preprečijo preobremenjenost sistema.

Najbolj opazni tovrstni dvigi so bili konec leta 2017, ko so določene trgovalne platforme dvignile pogoje za nove uporabnike tudi na 1.000 evrov za prvi polog na trgovalni račun.

4. S katerimi kriptovalutami poleg bitcoina še lahko trgujemo na borzi?

V zadnjih letih se je število različnih kriptovalut izjemno povečalo in še vedno se vsak dan najdejo nove in nove kriptovalute. Po nekaterih podatkih naj bi bilo tako ali drugače v obtoku že kar okoli 20 tisoč različnih kriptovalut.

Ko rešimo vprašanje, kako kupiti bitcoin, si lahko hkrati odgovorimo tudi na vprašanje, kako kupiti preostale kriptovalute.

Če nameravate trgovati le z najbolj znanimi in popularnimi kriptovalutami, kot so bitcoin, ethereum, bnb, xrp, solana, cardano in podobni, bodo te na voljo na praktično katerikoli platformi.

A preostalih, novejših in manj razširjenih ne boste našli na katerikoli trgovalni platformi.

Zato je tudi podatek, koliko različnih kriptovalut določena platforma ponuja, zelo pomemben:

Kriptomat – ponuja več kot 350 različnih kriptovalut,

Binance – ponujajo več kot 600 različnih kriptovalut,

Nexo – ponuja 40 različnih kriptovalut.

5. Uporabniška izkušnja oz. kje in kako kupiti bitcoin na čim bolj enostaven način

Nekatere platforme vam ponujajo enostavnost in trgovanje z omejenim številom različnih kriptovalut, druge stavijo na čim večje število različnih kriptovalut, spet tretje, npr. Binance, želijo pod svojo streho združiti čim večje število različnih produktov.

Tako lahko poleg trgovanja na tovrstnih platformah vlagate še v:

"Vezane vloge"

Platforme to zelo različno imenujejo in pogosto pod različnimi imeni trgujejo zelo podobne produkte, ki jih sam, za lažje razumevanje, imenujem kar "vezane vloge".

Na Kriptomatu se ta del imenuje "Varčevanje".

V primeru, da imate sredstva v kriptovaluti USDT (stabilna kriptovaluta oz. "stable coin", katere cena je pod določenimi pravili vezana na vrednost ameriškega dolarja), jih lahko na Kriptomatu vežete za daljše obdobje, in v tem primeru je lahko vaš zajamčeni letni donos 7,5-odstoten.

POZOR: Obstajajo različne stabilne kriptovalute. Vrednost nekaterih naj bi bila zaščitena oz. zavarovana z dejanskim premoženjem, vrednost drugih se uravnava algoritemsko. Ravno v primeru največjega algoritemskega stabilnega kovanca UST se trenutno dogajajo veliki pretresi.

Zato naj vedno velja, da v noben produkt, zlasti na tako volatilnem področju, kot so kriptovalute, ne tvegate tistega denarja, ki ga niste pripravljeni izgubiti!

NFT-je

Nekatere platforme vam znotraj svojega sistema ponujajo tudi možnost trgovanja z NFT-ji. Če vas to področje zanima, vsekakor priporočam uporabo kakšne druge spletne strani, npr. OpenSea.com ali Rarible.com, ki je specializirana za trgovanje z NFT-ji.

Launchpade

Vse več platform znotraj svojega sistema omogoča tudi lansiranje novih kriptovalut. Tako lahko uporabniki sodelujejo že v predprodaji in pridejo do novih kriptovalut, še preden so te uradno uvrščene na borzo kriptovalut.

Toliko na kratko, saj vsako od teh področij zahteva najmanj svoj lasten članek, še bolje pa kar celoten webinar.

