Kako do hitre in ugodne dostave kljub podražitvam?

Dostavne poti kot ključni postopek prodaje

Spletna prodaja že nekaj let narašča. Še posebej pri nakupih do 500 evrov, kar pomeni konstantno porast tudi pri dostavah. Te so postale pomemben del prodaje tudi v trgovinah, ki še pred nekaj leti niso nudile spletne prodaje. Količina dostav se je tako povečala pri praktično vseh trgovcih.

Če je bilo načrtovanje dostav še pred nekaj leti enostavno, pa je to postalo danes še kako kompleksno. Mnogi lastniki malih in srednje velikih podjetij se zanašajo na svoje zaposlene, ki načrtujejo dostave in poti vozil, pomena njihove vloge pa se zavedo šele, ko so ti odsotni z dela.

Načrtovanje dostav zahteva veliko spretnosti in znanja. Vsekakor pa je to izjemno težko nadzorovati in usmerjati ročno. Slabost takšnega načrtovanja pride še posebej do izraza, ko je zaradi odsotnosti z dela potrebno nadomeščanje.

Aplikacija za razporejanje dostav s slovensko podporo

Trg ponuja veliko različnih programskih orodij, ki so namenjena razporejanju dostav. Žal sta večini skupna velik finančni vložek in tehnična pomoč v tujini. Pri dostavi je ključno, da se odvija hitro in brez težav, zato je odveč vsakršno čakanje na tehnično pomoč, še posebej, ko ta prihaja iz tujine, in morda, zaradi preobremenjenosti operaterjev, ni vedno dosegljiva takoj.

Teh pomanjkljivosti pa nima FleetOpti. Gre za enostavno orodje, ki je postalo nepogrešljiva pomoč pri dnevnem razporejanju dostav in poti vozil. Aplikacija FleetOpti je finančno dosegljiva tudi manjšim podjetjem, ki lahko s kakovostnim upravljanjem dostav na trgu dosežejo konkurenčnejšo pozicijo.

Prednost razvoja aplikacije v slovenskem podjetju Slednje, d. o. o., je v tudi vedno dosegljivi tehnični pomoči v slovenskem jeziku, pa naj bo na daljavo ali na lokaciji naročnika. Poleg tega pa so podatki v aplikaciji FleetOpti redno posodobljeni, zaradi česar je aplikacija vedno prilagodljiva željam naročnika.

Do cenejše dostave navkljub podražitvam energentov

Vsako podjetje se želi izogniti nepotrebnim stroškom, ki jih lahko na primer predstavlja odvečna dostavna vozila v voznem parku ali prevelika poraba goriva. Da bi se temu lahko izognili, je ključno ustrezno načrtovanje poti in dostav. Z manjšim številom prevoženih kilometrov, krajšim časom dostav, večjo preglednostjo nad delom na terenu in celo s prilagoditvijo števila vozil v voznem parku so prihranki hitro dosegljivi.

Ročno načrtovanje se v tem pogledu nikakor ne more kosati s programsko opremo, kot je FleetOpti, ki bo poskrbela, da se lahko izognete napakam, predvsem pa prihranite pri času in stroških.

Dostava, ki je bodo veseli tudi kupci

Glavni cilj vsakega trgovca je vsakokratno zadovoljstvo kupcev, ki je tudi osnova, da se ti vedno znova vračajo. Kupci pa so zadovoljni, če dostava poteka brez zapletov. Zamude so lahko za stranke izjemno neprijetne in zato hitro vir njihove slabe volje. Prav to so v obzir vzeli tudi pri Sledenju, kjer z aplikacijo FleetOpti omogočajo zmanjšanje stroškov, a še vedno pravočasno dostavo.

S FleetOpti bodo vsi paketi pravočasno na cilju tudi v primeru morebitnih sprememb in novih naročil v zadnji minuti. Sistem bo hitro vključil vse novosti ter posodobil predvidene poti.

Dostop do upravljanja dostave od kjerkoli in kadarkoli

Aplikacija deluje kot storitev v oblaku. Za delovanje so potrebni le brskalnik, internetna povezava in prilagojen programski vmesnik, ne pa posebna in draga tehnična oprema.

Program za načrtovanje in optimizacijo vedno razpolaga z aktualnimi podatki o cestnem omrežju, zaradi česar bo načrtovanje kar najbolj zanesljivo.

Kako poteka načrtovanje dostave s FleetOpti?

Pred prvo uporabo aplikacije morate nastaviti vse ustrezne parametre, kot so podatki o lokaciji (naslov in čas obiska) in vozilih (oznake vozil, čas obratovanja vozil in njihovo kapaciteto). Za hitrejši prenos podatkov se priporoča uporaba datotek, ki omogočajo enostaven in hiter način prenosa v obliki txt ali csv.

Načrtovanje po navadi poti poteka en dan vnaprej. Zbrana naročila tako prenesete v program za optimiziranje poti. V programsko orodje se zabeleži vsaka morebitna nenadna sprememba načrta, kar sproži ponovni izračun poti, ki pa se prilagodi na najhitrejši možni način.

Uporabnik ima v orodju na voljo večji nabor parametrov za učinkovito planiranje. Parameter za definiranje voznega parka omogoča, da določimo tip vozila (osebno, tovorno ali kombi) in njegovo kapaciteto v želeni merski enoti (kilogrami, kubični metri ali palete). Z orodjem lahko na tej osnovi ustvarimo posamezne vozne načrte ali simulacijo različnih situacij in kombinacij odvoza. Načrt lahko izvozite v program za spremljanje vozil ali pa ga pošljete vozniku v vozilo.

Prednosti aplikacije FleetOpti:

prihranek časa, lažje in hitrejše izvedbe načrta distribucije,

poljubno dnevno načrtovanje, prilagoditev na večjo frekvenco naročil,

enostaven uvoz podatkov, z enim klikom do uvoza (csv),

primerjava načrta in realizacije, spremljanje vozil in možnost primerjave načrta/realizacije,

analiza in primerjava stroškov, analiza voženj, stroškovna primerjava med ročno in programsko optimizacijo.

Optimizacija dostave s FleetOpti v številkah

FleetOpti je spletno programsko orodje z nizkimi stroški uvedbe, ki omogoča lažjo in hitrejšo pripravo poti, ter enostavno za uporabo. Z uporabo orodja pridobite optimalno in praktično rešitev izvedbe transporta ali prevozne poti. Najpomembnejši prednosti celotne rešitve sta prihranek podjetja in povečanje produktivnosti:

12 odstotkov manj opreme,

14 odstotkov krajši čas dostave,

22 odstotkov krajše razdalje,

50 odstotkov bolj enakomerno porazdeljena delovna sila ter

70 odstotkov zmanjšan dejavnik človeških napak.