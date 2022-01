Oglasno sporočilo

Na Gospodarski zbornici Slovenije smo pripravili edinstven webinar, ki bo zagotovo pustil pečat vsakemu izmed vas. Verjamemo, da ste na začetku leta, po prazničnem vzdušju in dela prostih dneh, pripravljeni nekoliko več časa posvetiti osebni rasti in nadgradnji vaših znanj.

Zato, podarite zaposlenim v vašem podjetju ali pa kar sebi - prav posebno darilo - to je novo ZNANJE.

Za vas smo pripravili prav poseben 45 minutni webinar. Vabimo vas k ogledu predavanja z naslovom Kako do energije za osebni in poslovni uspeh?, ki ga je za Gospodarsko zbornico Slovenije pripravil izjemni Dani Polajnar.

Kdaj si boste ogledali predavanje se lahko odločite sami.

O vsebini: Praktično predavanje o energetskih stebrih; kako vzdrževati visok nivo energije

kako do ravnovesja med službenim in privatnim življenjem (work / life balance) v času dela na daljavo

kako še vedno dobro sodelovati v času dela na daljavo Vsebina je namenjena slušateljem, ki želijo napredovati tako na poslovni kot tudi osebni ravni.

Dani Polajnar se že več kot 20 let aktivno ukvarja z raziskovanjem skupinske dinamike, vodenja in komuniciranja. Po več letih izkušenj na vodstvenih položajih je zaznal, da se timi različnih panog srečujejo s podobnimi izzivi - kako učinkovito delati skupaj v zahtevnem poslovnem okolju. Je ustanovitelj Teambuilding akademije ( www.tba.si ) in s timom sodelavcev izvaja kompleksne timske dogodke in izobraževanja v 12 evropskih državah.

