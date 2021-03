Kaj veste o kitajskem podjetju NIO?

Oglasno sporočilo

Čeprav je Tesla najbolj znano podjetje, ki proizvaja električne avtomobile, konkurenca ne sedi križem rok. Redno se pojavljajo nova podjetja, ki želijo vstopiti na ta trg.

Eno izmed novih in izjemno perspektivnih podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo električnih avtomobilov, je kitajski NIO, katerega delnice so se lani zvišale s 3,9 na kar 49,9 dolarja.

NIO je svoje delnice prvič ponudil na newyorški borzi leta 2018, ko je zbral 1,8 milijarde dolarjev. Novembra 2019 je NIO napovedal partnerstvo z Mobileyjem za razvoj osebnega avtomobila, opremljenega z avtonomnim sistemom vožnje.

NIO je že napovedal 111-odstotni skok dobave avtomobilov v četrtem četrtletju 2020 oz. 17.353 vozil, kar predstavlja tretjo zaporedno četrtletno rast. Novi luksuzni električni križanec EC6 so decembra prodajali bolje kot starejše modele športnih terencev, rast prodaje pa se je nadaljevala januarja s 352 odstotkov več dobav. Družba je januarja napovedala električno limuzino ET7 s tehnologijo avtonomne vožnje, za katero trdi, da bo presegla Teslo.

NIO je domači proizvajalec na Kitajskem in zato v dobrem položaju, da osvoji pomemben delež lokalnega avtomobilskega trga, ki je tudi največji na svetu. Poleg tega podjetje načrtuje širitev v tujino. NIO želi izvoz v Evropo začeti v drugi polovici letošnjega leta. Glede na IHS Markit in njegove ocene za leto 2021 bosta Kitajska in Evropa leta 2021 pokrivali največji delež trga električnih avtomobilov, s 44 odstotki Kitajska in s skoraj 28 odstotki Evropa. Leta 2025 bi lahko svetovna prodaja električnih avtomobilov presegla 12,2 milijona, kar predstavlja skoraj 52-odstotno letno rast.

