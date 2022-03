Kaj se bo zgodilo z banko Sberbank v Sloveniji?

Zadnji sveženj sankcij EU proti Rusiji zaradi vojaške agresije nad Ukrajino zajema tudi izključitev nekaterih pomembnih ruskih bank iz mednarodnega bančnega plačilnega sistema Swift. Med njimi sta tudi Sberbanka in njena evropska podružnica Sberbank Europe, pod okrilje katere spada banka Sberbank v Sloveniji. Evropska centralna banka (ECB) in Enotni odbor za reševanje sta tako v nedeljo odločila, da mora skupina Sberbank Europe prekiniti poslovanje. Tako so v Sloveniji od ponedeljka zaprte vse poslovalnice, komitentom je omogočeno le poslovanje s plačilnimi karticami, dvigi in plačila pa so do srede zjutraj omejeni na 400 evrov dnevno.

Banka Slovenije bo predvidoma danes do konca dneva podala podrobnejša pojasnila glede nadaljnjega delovanja banke. Eden izmed mogočih scenarijev je prenos premoženja, obveznosti in komitentov banke na drugo banko v Sloveniji. Tu bi lahko nastopile težave zaradi izključitve banke iz sistema Swift.

A kot je že včeraj spomnil finančni minister Andrej Šircelj, za varnost prihrankov jamčita sklad za jamstvo vlog, v katerega banke vplačujejo redne letne prispevke, prihranki do sto tisoč evrov pa so zavarovani z jamstvom države. Da so vloge varne, je zagotovil tudi premier Janez Janša.

ZZZS zavarovancem priporoča odprtje računov pri drugi banki Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) vsem zavarovanim osebam, ki pričakujejo izplačila iz zdravstvene blagajne, priporoča, da zaradi trenutne situacije glede Sberbanke transakcijske račune, četudi samo začasno, odprejo pri drugih bankah, je danes povedala direktorica področja za finance in računovodstvo pri ZZZS Daniela Dimić.



Nadomestila plač samostojnim podjetnikom, ki jih ZZZS običajno nakazuje ob petkih, bodo verjetno zadržali in jih ne bodo izplačali, dokler jim zavarovanci ne bodo sporočili novih računov oz. dokler se položaj ne uredi kako drugače. "Takoj ko nam sporočijo nove račune, bodo potem ti prilivi prišli na njihove nove račune," je zagotovila Dimićeva.

V Srbiji že odločeno, na Hrvaškem še ne

Srbsko Sberbanko je danes že kupila srbska AIK banka, ki je v Sloveniji lastnica Gorenjske banke. Pogodbo o nakupu sto odstotkov delnic Sberbank Srbija je AIK banka danes sklenila s srbsko centralno banko, ki pa ni pod nadzorom ECB.

Hrvaško Sberbank pa si želi hrvaška vlada sanirati. Finančni minister Zdravko Marić meni, da bi hrvaško podružnico Sberbanke morali sanirati, saj gre za hrvaško banko, ki posluje po hrvaških zakonih. "Vztrajali bomo, da se Hrvaški da priložnost za morebitno sanacijo banke," je sporočil Marić in opozoril, da ima Hrvaška dobre rezultate, ko gre za sanacijo bank, saj jih je do zdaj uspešno sanirala sedem. V nasprotnem primeru banko čaka likvidacija.