Kaj je nastalo na eni od najbolj prestižnih lokacij v Ljubljani #foto

V začetku leta je številne poglede Ljubljančanov pritegnila obnova kamnite škarpe na grajskem griču. V stavbi na sosednjem zemljišču so končali prenovo in odprli apartmaje.

Na eni od najbolj prestižnih lokacij v Ljubljani, na grajskem griču, so v začetku leta prenavljali stanovanjsko hišo, ki je od leta 1998 v lasti podjetja Hmezad – TMT. Vodi ga vplivni ljubljanski poslovnež Miloš Prešeren, ki je v zadnjih letih uspešno izvedel več velikih nepremičninskih in gradbenih projektov predvsem na območju Ljubljane.

Za obnovo se je Prešeren odločil, ker je želel objekt rešiti pred propadom.

V hiši zdaj več apartmajev

V prenovljeni hiši, kot kaže, Prešeren ne bo živel, saj jo je preuredil v več apartmajev, ki so povsem na novo opremljeni s pohištvom po meri. Od 4. junija jih ponujajo na enem od največjih iskalnikov namestitev Booking.com. Cene za noč spanja so od 143 evrov naprej za dve osebi.

Gostje apartmajev se lahko sprehajajo tudi po kamniti škarpi, prenovi ketere so se lahko čudili Ljubljančani. Kamnito škarpo je marca opazil marsikateri sprehajalec po prestolnici, nekaj manjših težav z dovoljenji pa je takrat imel tudi Prešeren.

Škarpo je očistil in obnovil, vendar ni imel dovoljenja Zavoda za kulturno dediščino, ki pa ga je pozneje pridobil. Na ZVKDS so ob dovoljenju zapisali, da mora lastnik poskrbeti še za ozelenitev.

Fotografije iz marca, ko je še potekala obnova:

Zemljišča odkupil pred dvema desetletjema

Zemljišča, na katerih se je obnavljal objekt in so po podatkih Geodetske uprave RS (Gurs) ocenjena na manj kot 20 tisoč evrov, so že najmanj 20 let v lasti Miloša Prešerna. Po dostopnih podatkih jih je leta 1998 odkupilo njegovo podjetje Hmezad - TMT.

Hmezad - TMT je ustanovil leta 1989. Podjetje je bilo sprva specializirano za prevoze sipkih tovorov, ukvarjalo pa se je tudi z izvajanjem gradbenih del ter predelavo in deponiranjem gradbenih in nevarnih odpadkov.

Ko je kriza že počistila z nekdanjimi gradbenimi velikani, je Prešeren začutil veliko priložnost na izpraznjenem gradbenem in nepremičninskem trgu. Tudi zaradi dobrih povezav pri občinskih veljakih je prišel do pomembnih poslov.