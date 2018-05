Kaj je danes kupil Miro Senica

Danes se je namreč iztekel končni rok za vplačilo novih delnic Lona. Zaradi kapitalske neustreznosti je Banka Slovenije odredila njeno dokapitalizacijo. Dlje časa je bil za vstop v Lon v igri Petrol, ki se na koncu za izplačilo delnic ni odločil, saj je ocenil, da v hranilnici ne bo mogel dobiti prevladujočega lastniškega položaja.

Po dostopnih podatkih bo odvetniška pisarna Mira Senice postala lastnica 16 odstotkov Lona. Če ne bi zagotovila svežega kapitala, bi ga morali zagotoviti obstoječi delničarji.

Eden od večjih lastnikov hranilnice Lon, ki je pripravljen prodati delnice, je Otmar Zorn, nekdanji lastnik Iskre Zaščite in eden od najvplivnejših poslovnežev pri nas.

Zorn je za Siol.net povedal, da bi delnice prodali delničarji, ki imajo v rokah med 20 in 30 odstotki delnic.

Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki ima po podatkih lanske bilance dobrih 2,8 milijona evrov dolgoročnih in 1,26 milijona kratkoročnih obveznosti.

Njena največja lastnica je nekdanja notranja ministrica Katarina Kresal. Lani je imela pisarna za 3,1 milijona evrov prihodkov, v letu 2016 pa tri milijone evrov. Ustvarila je pol milijona evrov dobička, zaposluje pa 25 ljudi.

Miro Senica je sicer trenutno v dveh kazenskih postopkih v zadevi Delamaris.Iz podatkov na sodišču je razvidno, da mu je okrožno sodišče v Mariboru podaljšalo začasno zavarovanje premoženja zaradi zahtevka za odvzem protipravne premoženjske koristi v višini 542.000 evrov. Lastniški delež v odvetniški pisarni je Senici ali komurkoli drugemu po njegovem pooblastilu prepovedalo odtujiti ali obremeniti.

Foto: STA

Zgodba iz leta 2007

Gre sicer za zgodbo, ki sega v leto 2007. Takrat je Vegrad, ki ga je vodila Hilda Tovšak, postal lastnik Delamarisa, predelovalnice rib iz Izole. Za nakup je pozneje propadli gradbinec plačal 22 milijonov evrov.

Vegrad je imel z Delamarisom velike načrte. Precej bolj kot dejavnost predelave rib, ki ji je hitro začel iskati novega lastnika, ga je zanimalo 32.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče v Izoli, tik ob morju. Na njem naj bi zrasel projekt Urbana prenova Izola - novo središče mesta z luksuznimi hotelskimi kompleksi, apartmajskim naseljem, lokali in mednarodnim potniškim terminalom.

Na sojenju v Celju mu dobro kaže

Nekdanji velenjski gradbinec je ob nakupu delnic Delamarisa plačal tudi 1,3 milijon evrov za svetovanje Blanki Muster, ki je bila poslovno tesno povezana s Senico. Prav Senica naj bi bil po ugotovitvah tožilstva končni prejemnik tega denarja.

Za ta del zadeve Delamaris že od lani teče sojenje. Toda pred dvema mesecema je višje sodišče v Celju potrdilo odločitev, da se iz spisa umaknejo vsi dokazi, ki so bili julija 2013 pridobljeni v hišnih preiskavah na domu in v pisarni odvetnika Mira Senice.

To utegne tožilstvu močno otežiti delo pri dokazovanju, da je Senica kriv očitanega kaznivega dejanja.

Hilda Tovšak, nekdanja predsednica uprave Vegrada Foto: Matej Leskovšek

V sodni preiskavi zaradi suma pranja denarja

Že od leta 2016 pa je Senica v sodni preiskavi tudi zaradi drugega dela zadeve Delamaris. Pri tem mu očitajo sum kaznivega dejanja pranja denarja pri poznejšem razkosanju in preprodaji Delamarisa.

Po tem, ko je Vegrad kupil Delamaris, je iz tega izolskega podjetja izločil dejavnost rib in jo prenesel na novo podjetje z istim imenom.

"Novi" Delamaris je leta 2008 končal v lasti družbe Pivka Perutninarstvo, pred tem pa v seriji poslov zamenjal številne lastnike, ki so bili povezani s Senico. To so bili Aleksander Pernat, polbrat Mira Senice, podjetnica Jasna Mihelj Coustaury in neznani imetnik delnic, ki so se glasile na prinosnika.

"Vsi sumi zoper Mira Senico so brez podlage"

Pri preprodajah je nastala razlika v ceni v višini dobrih dva milijona evrov. Kdo jo je prejel, ni znano. Na tožilstvu so očitno prepričani, da je bil to Senica.

V njegovi odvetniški pisarni so doslej večkrat izjavili, da “je gospod Miro Senica prepričan, da so vsi sumi zoper njega brez podlage in neutemeljeni, kar se bo tudi nedvomno pokazalo ob zaključku preiskave.”