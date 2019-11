K frizerju in v trgovino s kriptovalutami – zakaj pa ne?

GoCrypto je najenostavnejši sistem za sprejemanje kriptovalut v vaši lokalni ali spletni trgovini – z najnižjimi transakcijskimi stroški na tržišču. Platforma za takojšnja plačila, s katero spodbujate rast poslovanja, optimizirate transakcije in ohranjate vrednost prihodkov.

Kriptovalute so velik potencial, vendar v isti sapi hkrati obstaja tudi veliko ovir za sprejemanje kriptovalut pri trgovcih. Transakcije kriptovalut so navadno počasne, sprejemanje je kompleksno, pričakuje se veliko znanja, pogosto pa je potrebna tudi dodatna strojna oprema.

GoCrypto vse te ovire premošča in razbija mite, s tem da omogoča takojšne sprejemanje kriptoplačil z različnimi kriptodenarnicami v lokalnih in spletnih trgovinah, in to z najnižjimi provizijami za kupce. Prodajalec sprejema kriptoplačila, prejme pa evre. Enostavno za kupca in prodajno osebje.

Niste "kriptoekspert"? Nič hudega. Pri razvoju GoCrypta je bila najpomembnejša enostavna uporaba. Rezultat so varna in hitra plačila, vse skupaj pa je še lažje kot slikanje s telefonom. V videoprispevku preverite, kako smo v ljubljanskem BTC-ju, pri frizerju in v eni izmed modnih trgovin nakup opravili s kriptovalutami.

Potencial za kupce in trgovce

GoCrypto je zanimiv tako za potrošnike kot tudi lokalne ali spletne trgovine, saj nudi infrastrukturo za najpreprostejše in najhitrejše sprejemanje kriptovalut.

Potrošnikom nudi nakupovalno izkušnjo, ki je učinkovita, upošteva njihove individualne želje ter jim omogoča uporabo različnih plačilnih sredstev ali njihovo kombinacijo. Nove tržne priložnosti pa se zavedajo tudi trgovci in ponudniki storitev, saj je število lokacij, ki omogočajo tovrstno plačevanje, vsak dan večje.

40 milijonov uporabnikov kriptodenarnic

Nobena vrsta plačila ni vseskozi enako priljubljena; to velja tudi za kriptovalute. Dejstvo pa je, da brez ponudbe ni povpraševanja. Če trgovine ne sprejemajo kriptovalut, jih kupci nikjer ne morejo uporabljati.

Samo za kontekstualizacijo. Na svetu je 40 milijonov uporabnikov kriptodenarnic, 11 % potrošnikov pa pričakuje, da bodo v prihodnosti lahko uporabljali kriptovalute. Največ GoCrypto lokacij je trenutno v Sloveniji in na Hrvaškem, kmalu pa se GoCrypto širi tudi v Švico, Venezuelo, Kolumbijo, Argentino, Turčijo, Veliko Britanijo, Japonsko in druge.

Eligma, eno najbolj vročih slovenskih visokotehnoloških podjetij, trgovcem z inovacijo GoCrypto omogoča, da pri nakupih sprejemajo kriptovalute, plačilo pa prejmejo v evrih. Elly je prva mobilna aplikacija, ki bo zares združila različne možnosti plačevanja. Z Elly lahko danes nakupujete ali prodajate kriptovalute kar znotraj aplikacije.

Obiščite GoCrypto.com in ustvarite brezplačen uporabniški račun! USTVARITE BREZPLAČNI RAČUN Če želite sistem GoCrypto omogočiti tudi v vaši trgovini oziroma storitvenem obratu, obiščite https://gocrypto.com

Več kot 600 lokacij in vedno več zanimanja

Cilj podjetja Eligma, ki so ga ustanovili tehnološki vizionarji in ga podpira vrsta uglednih svetovalcev, je spremeniti svet vsakdanjih nakupov in prodaje.

Po uspešni javni množični prodaji žetonov maja 2018, v kateri ji je kljub negotovim tržnim razmeram uspelo zbrati 10 milijonov dolarjev, je ekipa predstavila napreden sistem Elipay – mobilno aplikacijo, ki se danes sicer imenuje Elly in omogoča mobilno plačevanje s kriptovalutami v spletnih in fizičnih trgovinah. Kriptoplačila z mobilno aplikacijo Elly danes sprejema prek 600 lokacij po vsej Sloveniji, zanimanja pa je vedno več.

Slovenija na ta način nagovarja nov segment kupcev in orje ledino z izjemno naklonjenostjo razvoju najsodobnejših tehnologij, podjetje Eligma pa načrtuje razvoj novih rešitev, ki uporabnikom obetajo prihranek časa in denarja.

"Odziv kupcev na možnost plačevanja s kriptovalutami je bil predvsem pozitiven, saj gre za enostaven in varen način plačevanja. Tako zaposleni kot kupci so zadovoljni s sistemom GoCrypto, saj je enostaven za uporabo."