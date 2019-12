Joc Pečečnik se dogovarja za posel življenja

Potem ko je pred dobrim letom dni prodal naložbe v Sloveniji, igralnici Kongo in Lev avstrijskemu velikanu Novomaticu, se je po naših informacijah dogovoril za prodajo 60-odstotnega deleža v krovnem holdingu Elektroncek Group na Nizozemskem.

Kot trdijo naši viri, se trenutno usklajujejo o ključnih elementih posla oziroma pogodbe o prodaji. Da se je zgodil dogovor, nakazujejo tudi upravljavske spremembe v nizozemski družbi. Solastnik in dolgoletna Pečečnikova desna roka Tomaž Žvipelj je pred dnevi že zapustil položaj direktorja v tej družbi.

Joc Pečečnik je za Siol.net povedal le, da je v tem trenutku še lastnik Interblocka. Informacije, da je našel kupca za večinski delež, ni želel komentirati. Ob navedbi imena konkretnega kupca pa se je le nasmehnil.

V tekmi za Interblock je bilo po naših informacijah več skladov zasebnega kapitala, na koncu pa naj bi najboljšo ponudbo oddal ameriški sklad Oaktree Capital. Ta upravlja več kot 120 milijard ameriških dolarjev naložb, letos pomladi pa ga je prevzel še večji ameriški sklad Brookfield Asset Management. Pečečnik je pred leti sicer napovedoval, da bo Interblock uvrstil v eno od kotacij na borzi v New Yorku.

Foto: posnetek zaslona

Vrednost posla uradno ni znana. Poznavalci razmer pa ocenjujejo, da vrednost celotne igralniške skupine, skupaj z dolgovi, znaša med 350 in 450 milijoni evrov. Ob teh predpostavkah bi lahko Pečečnik s prodajo večinskega deleža zaslužil najmanj 150 milijonov evrov.

Revija Manager je na letošnjo lestvico najbogatejših Slovencev Joca Pečečnika uvrstila na peto mesto. Njegovo premoženje je ovrednotila na 155 milijonov evrov.

Ključna trga ZDA in Kanada

Interblock se ukvarja s proizvodnjo in oddajo igralnih avtomatov v najem velikim svetovnim igralnicam. V zadnjih letih je največji preboj naredil na ameriškem trgu.

Za njim je rekordno leto. Prihodki od prodaje skupine so presegli 80 milijonov evrov. Povečali so jih za pet odstotkov, večina rasti je posledica strategije osredotočanja na oddajo avtomatov v najem. Dobiček skupine pred davki se je lani zvišal na sedem milijonov evrov in je bil najvišji v zgodovini Interblocka.

Dosedanja rast števila igralnih mest jim bo tudi v prihodnje zagotavljala dvoštevilčno rast prihodkov iz najemnin. Poleg tega še naprej širijo poslovanje na različne trge, a sta za njihovo rast ključna trga ZDA in Kanade, kjer tudi dosegajo najvišje povprečne prihodke po posameznem iralnem mestu.

Letos oktobra je Interblock sklenil globalno partnerstvo z družbo Playboy Enterprises za distribucijo elektronskih igralnih miz in igralnih postaj, ki ponujajo možnost igranja več iger na eni napravi. Podoben dogovor je v zadnjem letu sklenil tudi z družbo Getaway Casinos & Entertainment. Z NHL ligo je Interblock pred kratkim podpisal licenčno pogodbo za vključitev logotipov hokejskih ekip na igralnih zaslonih.

Foto: Interblock

Interblock ves čas svoje glavne proizvodne zmogljivosti in razvoj ohranja v Sloveniji, kjer samo družba Interblock s sedežem v Mengšu zaposluje več kot 200 ljudi. V celotni skupini pa je bilo konec lanskega leta zaposlenih 375 ljudi.

Vodenje skupine Interblock je že leta 2015 prevzel John Connelly, ki je po naših podatkih dobil tudi manjši lastniški delež v slovenskem Interblocku.

Skupina Interblock ima sicer za okoli sto milijonov evrov finančnih obveznosti, večinoma do slovenskih bank. Z NLB kot vodjo konzorcija je namreč Interblock lani sklenil pogodbo o dolgoročnem financiranju v višini 72 milijonov dolarjev dolgoročnega posojila in 30 milijonov evrov posojilne linije za izvoz. Med financerji so še Abanka, Addiko Bank, Nova KBM in SID banka.

Pečečniku enkrat že uspel posel življenja

Joc Pečečnik se je večinskemu deležu v Interblocku odpovedal že pred več kot desetletjem, a ga nato po precej nižji dobil nazaj.

Foto: STA Leta 2006 je namreč avstralsko podjetje Aristocrat Leisure od slovenskega poslovneža za 30 milijonov evrov odkupilo polovični lastniški delež v Interblocku. Pozneje ga je zaradi krize in velikega upada naročil Interblocka prodalo Pečečniku za vsega 12 milijonov evrov. Kljub dividendam so imeli Avstralci z naložbo veliko izgubo.