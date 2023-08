Jelena Pejković: Podatkovni centri morajo postati "varuhi" naravnih virov

Oglasno sporočilo

Globalno segrevanje je vroča tema v javni razpravi, a manj znano je, da je ena industrija odgovorna za več kot odstotek svetovne porabe energije. Nedavne raziskave so namreč pokazale, da ima le 33 odstotkov organizacij v industriji podatkovnih centrov sprejet strateški načrt za trajnostno poslovanje. Lastniki in operaterji podatkovnih centrov morajo zaradi trenutnih geopolitičnih okoliščin, ki ogrožajo oskrbo z obnovljivo energijo, in potrebe po digitalizaciji gospodarstva več pozornosti nameniti energetski učinkovitosti in okoljski trajnosti.

Morda panoga šele začenja svojo pot zelenega prehoda, vendar je smer napredka jasno opredeljena. Z oblikovanjem odločnega akcijskega načrta, ki temelji na celostnem pristopu merjenja in se opira na sodobno tehnologijo, lahko podjetja dosežejo trajnostne cilje in to spremenijo v konkurenčno prednost.

Celostni pristop in odločen akcijski načrt tlakujeta pot do trajnosti

"Poraba električne energije je le eno od meril trajnosti. Operaterji podatkovnih centrov, ki želijo trajnost spremeniti v konkurenčno prednost, bi morali porabo energije obravnavati kot del širšega, celostnega trajnostnega načrta," poudarja Jelena Pejković, direktorica prodaje v diviziji Secure Power pri podjetju Schneider Electric za trg Slovenije, Hrvaške, Srbije, Črne gore ter Bosne in Hercegovine.

Razumevanje okoljskega vpliva podatkovnih centrov poleg porabe električne energije zahteva merjenje emisij toplogrednih plinov, porabe vode, proizvodnje odpadkov ter vplivov na zemljo in biotsko raznovrstnost. S sprejetjem standardiziranih meril znotraj posameznih kategorij trajnosti bodo operaterji podatkovnih centrov pridobili celovit pogled na to, kako njihova vrednostna veriga vpliva na okolje.

"Z opredeljenimi merili lahko organizacije ustvarijo akcijske načrte, namenjene ublažitvi vpliva teh območij na okolje. Tak pristop bo operaterjem pomagal zmanjšati negativne vplive na okolje in doseči operativno učinkovitost," pojasnjuje Pejković in dodaja: "Poleg tega uporaba naprednih programskih orodij za vnos in analizo podatkov spodbuja, da trajnost postane stalna praksa."

Programska orodja za poenostavljeno upravljanje infrastrukture

Vsak podatkovni center je le del kompleksne hibridne infrastrukture IT, ki je lahko postavljena v prostore organizacije ali na oddaljeno infrastrukturo. Vsaka okvara na ravni podatkovnega centra se lahko razširi na celoten ekosistem IT. Za zmanjšanje števila okvar je zato treba skrbno spremljati in meriti delovanje različnih sistemov, kot so sistemi za hlajenje in proizvodnjo električne energije.

Sistem za upravljanje programske opreme, ki meri delovanje vsakega dela infrastrukture IT, vključno z vplivom na okolje, omogoča preprosto postavitev podatkovnega centra in optimalno učinkovitost delovanja.

Kot pravi Pejković, platforme za upravljanje infrastrukture podatkovnih centrov, t. i. DCIM (ang. Data center infrastructure management), operaterjem omogočajo spremljanje, upravljanje, načrtovanje in modeliranje fizične infrastrukture IT, tudi če ta infrastruktura vključuje na tisoče naprav, porazdeljenih na različne lokacije po vsem svetu. "Rešitve DCIM pomagajo poenostaviti upravljanje kompleksnih hibridnih arhitektur IT. Z vnosom in analiziranjem podatkov v realnem času te rešitve omogočajo vpogled v vse, od stanja naprav do vplivov na okolje, kar zagotavlja celovit pogled na delovanje podatkovnega centra," pojasnjuje Pejković.

Premišljeno upravljanje virov ustvarja konkurenčno prednost

Uporaba programske opreme za razvoj in vzdrževanje akcijskega načrta za trajnost je veliko več kot samo povečanje prizadevanj za trajnost. Trajnostno poslovanje pomeni učinkovitejše upravljanje virov, kar povečuje agilnost in spodbuja inovativnost. Navsezadnje izboljšuje uporabniško izkušnjo in ustvarja digitalno kulturo, ki pritegne vrhunske talente. Z drugimi besedami, ustvarjanje bolj trajnostne infrastrukture IT verižno vpliva na poslovne rezultate organizacije, pa tudi na okolje.

"Razvoj trajnosti v industriji podatkovnih centrov bo zahteval znatno uporabo naravnih virov. Upravljavci podatkovnih centrov so odgovorni, da jih skrbno varujejo. Le s skrbnim načrtovanjem in merjenjem lahko operaterji postanejo premišljeni varuhi, ki jih panoga potrebuje za razcvet," sklene Pejković.

