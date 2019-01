Jankovićev hišni gradbinec v davčnem primežu

Že več kot desetletje velja ljubljanski podjetnik Denis Pere za človeka, ki je tesno vpet v poslovno omrežje družine Janković.

Njegovo inženirsko podjetje Dema Plus je poslovalo z Mercatorjem v času, ko ga je vodil Zoran Janković. Ko je ta postal župan glavnega mesta, je z Mestno občino Ljubljana (MOL) začela sodelovati tudi Dema Plus. V zadnjih desetih letih je podjetje za občino in njen stanovanjski sklad opravilo za skoraj sedem milijonov evrov poslov. Na njegovo hitro rast so postali pozorni tako konkurenti kot opozicijski svetniki v mestnem svetu.

V istem času je Pere sodeloval v več poslih s sinovoma ljubljanskega župana. Zaradi gradnje in financiranja projekta Hotel Cubo se je Dema Plus leta 2011 znašla pod drobnogledom finančne uprave (Furs), ki je takrat preiskovala transakcije Jureta Jankovića.

Plomba Fursa – na podjetju, ki ne posluje

Zdaj ima težave s Fursom Pere kot fizična oseba. Dokumenti, ki smo jih pridobili v uredništvu Siol.net, razkrivajo, da ga država terja za plačilo 1,1 milijona evrov zapadlega davka z obrestmi.

Nič ne kaže, da bi ji to lahko v kratkem uspelo. Pere je kot samostojni podjetnik še vedno na seznamu davčnih dolžnikov, čeprav je bančni račun za svojo dejavnost zaprl že februarja 2017. Proti Peretu je Furs po podatkih iz dokumentov vložil že več davčnih izvršb. Pri izterjavi pa očitno ni bil uspešen.

Najstarejši sin ljubljanskega župana Damijan Janković se je v vseh treh svojih podjetjih želel znebiti od 90 do 95 odstotkov dolgov. Foto: STA Njegovo ključno podjetje Dema Plus je že vrsto let v lastništvu njegove ožje sorodnice. Drugih lastniških deležev nima. Do leta 2016 je bil Pere direktor ciprskega podjetja Green Apollo, ki je pred leti nastopalo v poslih družine Janković, nato pa je bilo izbrisano iz tamkajšnjega registra.

Kot je razvidno iz dokumentov, je Furs konec lanskega leta vpisal zaznambo prepovedi razpolaganja na eni od nepremičnin in Peretovem lastniškem deležu v njegovem podjetju Dema Investicije. To že več let ne posluje, v bilancah pa ima le za 78 tisoč evrov kratkoročnih poslovnih terjatev.

Prijavljen na naslovu nekdanjega Bachusa

Pri tem ostaja odprto vprašanje, ali ima Pere, ki so ga mediji pred leti omenjali kot lastnika jahte pershing 80, v Sloveniji uradno v lasti vidnejše nepremično in drugo premoženje. Pere za pojasnila v petek ni bil dosegljiv.

Stalno prebivališče ima Pere prijavljeno v zgradbi na Kongresnem trgu, v kateri ima sedež več podjetij. Med njimi je tudi KIM, prek katerega je Damijan Janković pred leti obvladoval lastništvo lokala Bachus. Na istem naslovu je delovalo tudi danes ugaslo podjetje Baza Dante, ki je sodelovalo v zemljiških poslih družine Janković na Barju.

Lastnik dveh tretjin omenjene zgradbe je bilo do leta 2015 podjetje Dema Plus. Nato je prešlo v last družbe Ande Inženiring, podizvajalca Deme Plus pri nekaterih najpomembnejših projektih v Ljubljani. Njegova ustanoviteljica je Maruška Albreht, ki je zgradbo lani prodala še enemu od podjetij iz kroga oseb, v zadnjih letih tako ali drugače povezanih s Peretom. Podjetje Dema Plus sicer na svoji spletni strani še vedno oddaja poslovne prostore v zgradbi.

Še ena luknja v zakonodaji o javnem naročanju

Medtem ko Pere državi dolguje 1,1 milijona evrov, podjetje Dema Plus, v katerem je direktor, še vedno nemoteno posluje z Mestno občino Ljubljana, drugimi občinami in državnimi institucijami. Po zakonodaji na javnih razpisih podjetje ne bi smelo sodelovati, če bi:

državi dolgovalo več kot 50 evrov ali

bilo ali podjetje samo ali njegov zakoniti zastopnik, torej Pere, pravnomočno obsojeno zaradi davčne zatajitve, nedovoljenega dajanja in sprejemanja daril, poslovne goljufije ali drugih kaznivih dejanj.

Ker je davčni dolžnik Pere kot fizična oseba, ne pa podjetje, ki ga vodi, se lahko Dema Plus še naprej prijavlja na razpise.

Medtem ko Pere državi dolguje 1,1 milijona evrov, podjetje Dema Plus, v katerem je direktor, še vedno nemoteno posluje z Mestno občino Ljubljana pod vodstvom Zorana Jankovića. Foto: STA Samo v zadnjih dveh letih je podjetje z Javnim stanovanjskim skladom MOL opravilo za skoraj 1,4 milijona evrov poslov. Leta 2016 mu je zaupal projekt gradnje stanovanjsko-poslovnega kompleksa Polje IV v Ljubljani. Dema Plus je izdelala projektno dokumentacijo in podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del.

Pred tem je Dema Plus opravljala dela v zgradbi ljubljanskega Magistrata, na Ljubljanskem gradu obnavljala Hribarjevo dvorano in muzej lutk, sodelovala je pri postavitvi protihrupnih in zaščitnih ograj ob cestni povezavi med Opekarsko in Barjansko cesto, gradila javna stranišča in otroška igrišča, izvajala energetske sanacije in obnove ...

Dema Plus, ki ima okoli deset zaposlenih, v zadnjih letih občutno povečuje obseg prihodkov. V letu 2017 jih je ustvarila že skoraj 13 milijonov evrov, konec istega leta pa je imela že za 15 milijonov evrov premoženja, pomemben del v nepremičninah.

Davčni dolžnik vodi podjetje, ki se hvali s plačanimi davki

Na spletni strani podjetja je mogoče prebrati, da Dema Plus "v zadnjem času posle pridobiva predvsem prek sodelovanja na javnih razpisih". "Imamo dobro bonitetno oceno, naši poslovni računi niso blokirani, plačane imamo davke in prispevke, kar je predpogoj za sodelovanje na javnih razpisih," navaja spletna stran.

V preteklosti pri Peretovih podjetjih ni bilo vedno tako. Leta 2014 je svoje podjetje Dema Investicije poslal v poenostavljeno prisilno poravnavo. S tem je odpisal kar 90 odstotkov od skupno dva milijona evrov dolga. Če odštejemo obveznosti do povezanih in prijateljskih oseb, je bil največji upnik Furs, ki mu je podjetje dolgovalo 650 tisoč evrov.

Leta 2014 je sodišče začelo tudi postopek poenostavljene prisilne poravnave nad družbo Hotel Cubo, ki jo je Pere tik pred tem prodal njenemu direktorju Sandiju Kovačeviću. Navadnim upnikom je predlagal poplačilo osmih odstotkov terjatev v petih letih. Takrat je bila največja upnica Sberbank. Danes je Hotel Cubo v lasti ruskih poslovnežev, ki so tudi lastniki Hotela Kanin na Bovškem.

Šlo je za enak manever, ki ga v zadnjih dveh letih pri reševanju zadolženosti svojih podjetij uporablja Damijan Janković.

Furs preiskoval tudi transakcije z občino

Ali je davčni postopek proti Peretu kakorkoli povezan s prodajo Hotela Cubo, ni znano. Kot že omenjeno, Pere za pojasnila ni dosegljiv.

Prav zaradi Hotela Cubo pa je Furs že jeseni 2011, tik pred parlamentarnimi volitvami, na katerih je pozneje slavila Jankovićeva stranka Pozitivna Slovenija, preiskoval transakcije Deme Plus.

Tedaj je Furs davčni nadzor uvedel na podlagi ugotovitev predhodne davčne preiskave pri Juretu Jankoviću, ki je leta 2009 podjetju Dema Plus skupaj nakazal 640 tisoč evrov. V dopisu posebni skupini tožilcev za pregon organiziranega kriminala so davčni inšpektorji posebej izpostavili, da je v istem času Dema Plus od MOL skupaj prejela za 1,3 milijona evrov nakazil.