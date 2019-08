Izvoz v prvem polletju višji za 9,2 odstotka, uvoz za 11,2 odstotka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Junija sta se tako izvoz kot uvoz na letni ravni povečala za 3,3 odstotka. Vrednost izvoza je dosegla 2,81 milijarde evrov, uvoza pa 2,68 milijarde evrov. Presežek v blagovni menjavi s tujino je tako dosegel 124,9 milijona evrov in je bil najvišji v letošnjem letu. Pokritost uvoza z izvozom je bila 104,6-odstotna.

Vrednosti izvoza in uvoza v šestem mesecu sta bili tudi višji od povprečnih vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v preteklem letu, in sicer izvoza za 9,4 odstotka, uvoza za 5,1 odstotka.

Slovenija je v države članice EU junija izvozila za 2,04 milijarde evrov blaga, kar je za 1,8 odstotka manj kot junija lani. Iz teh držav je uvozila za 1,93 milijarde evrov blaga, kar predstavlja petodstotni padec. Glede na lanski junij se je pri trgovanju z državami članicami unije tako pri izvozu kot pri uvozu najbolj znižala vrednost trgovanja s proizvodi iz skupine cestnih vozil.

V države, ki niso članice Unije, je Slovenija junija izvozila za 766,9 milijona evrov blaga, kar je 20,2 odstotka več kot junija lani. Iz njih pa je uvozila za 752,1 milijona evrov blaga ali 33 odstotkov več. Pri trgovanju s to skupino držav se je na letni ravni pri obeh tokovih blagovne menjave najbolj povečala vrednost trgovanja s proizvodi iz skupine medicinski in farmacevtski proizvodi.