Župan Izole po "močno pretirani" ceni prodal oljčnik

Občinski svetniki list Izolani, Izola prihodnosti in Levice v izjavi za javnost vodstvu občine očitajo številne sporne nepremičninske posle. "Podpisniki že ves mandat opozarjamo na to, da bi morali pri ravnanju z občinskimi zemljišči, ki jih je v Izoli vse manj, ravnati skrajno premišljeno, predvsem pa transparentno in izključno v javnem interesu," so zapisali, piše STA.

"Kravje kupčije, ki z javnim interesom nimajo nobene povezave"

Opozorili so tudi na občinski prostorski načrt, ki je tik pred sprejetjem, čeprav je bilo nanj podanih skoraj 300 pripomb, proti sprejetju pa se je zavzela tudi civilna iniciativa. Hkrati opozarjajo na sporno kadrovanje v javnih zavodih, javnem podjetju in drugih z občino povezanih institucijah. "To so kravje kupčije, ki z javnim interesom nimajo nobene povezave," so navedli.

Foto: Ana Kovač Mediji so namreč poročali, da izolska občina svoje nepremičnine prodaja poslovnežem z dobrimi povezavami na občini. TV Slovenija je pri tem posebej izpostavila oljčni nasad v Strunjanu, ki ga je župan Markočič pred leti najel od sklada kmetijskih zemljišč, nato pa spomladi od zakupa odstopil. Oljčnik je šel zato v prodajo, Markočičevo naložbo vanj pa so ocenili na skoraj 244.000 evrov.

Strokovnjak za oljkarstvo Janko Bočaj je za TV Slovenija dejal, da je takšna cena močno pretirana in v Istri nedosegljiva. Tako visoke cenitve ni do zdaj prejel niti sklad kmetijskih zemljišč, so tam povedali za televizijo. Ta pri tem kot sporno izpostavlja tudi ravnanje cenilke Eme Zadel, ki jo je izbral Markočič sam. Med seboj naj bi se namreč poznala, kar je Markočič za televizijo sicer zanikal. Pojasnil je, da je sodnega cenilca izbral transparentno iz javnih evidenc. Cena je bila po njegovih besedah tržno sprejemljiva, kar dokazuje tudi to, da sta se prijavila dva ponudnika. Cenilka je ceno označila kot upravičeno in poudarila, da stoji za njo, poroča STA.

Kupec oljčnika se je sicer našel takoj

Gre za izolsko podjetje BM21 v lasti Rusa Borisa Leonida Kopilevicha in domačina Marjana Miliča, ki je po navedbah televizije v preteklosti z občino sklenilo več poslov. Med drugim je lani kupilo zazidljivo zemljišče v Livadah, kjer naj bi gradilo večstanovanjske stavbe. Župan je za Televizijo Slovenija dejal, da se mu to ne zdi sporno.

Do očitkov v zvezi z nepremičninskimi posli prihaja v času, ko v javnosti še vedno odmeva tudi obisk kmetijske ministrice in predsednice stranke DeSUS, katere član je tudi Markočič, Aleksandre Pivec v Izoli. Občina je ministrici ob službenem obisku, ki naj bi se raztegnil še v zasebnega, plačala več prenočitev v tamkajšnjem hotelu.

S prvotno izdanega hotelskega računa naj bi izhajalo, da sta tam bivala tudi sinova Pivčeve, kar je Pivčeva zanikala. Hotel pa je občini 29. julija izdal popravljen račun, iz katerega imena gostov gostov niso razvidna. Zadevo v predhodnem preizkusu proučuje protikorupcijska komisija, obstoj suma kaznivega dejanja pa preverjajo tudi na koprski policijski upravi, še navaja STA.