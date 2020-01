Izjemno zanimanje gradbincev za gradnjo drugega tira

Za glavna gradbena dela na projektu drugi tir Divača-Koper je družba 2TDK prejela 29 prijav. Od tega bi 15 konzorcijev gradilo prvi sklop od Divače do Črnega Kala, 14 pa odsek od Črnega Kala do Kopra. Med prijavljenimi je tudi pet slovenskih podjetij.

Na razpis so se prijavile večinoma kitajske in turške družbe, med prijavljenimi pa so tudi slovenske družbe Kolektor, Gorenjska gradbena družba, CGP, Makro 5 Gradnje in Ginex International. Za gradnjo se zanimajo tudi tri avstrijska in eno italijansko podjetje.

1. CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED

2. KOLEKTOR CPG d.o.o. – vodilni partner

YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI A.S., Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S., Haci REsit Pasa Sok, Camlica/Istanbul, Turčija – partner

OZLATIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S., Kazim Ozalp Mahallesi, Nene Hatun Cad, Cankaya, Ankara, Turčija – partner

3. CENGIZ INSAAT VE TICERAT A.S., Kisikli Cad. Št. 37, 34662 Istanbul, Turčija

4. CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION – vodilni partner

China Railway 20th Bureau Group Co. Ltd. – partner

5. CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, No. 85 Deshengmenwai Street, Xicheng District 100088 Peking, Kitajska

6. Marti GmbH, Robert-Viertl-Strasse 2, AT – 8055 Grazz – vodilni partner

Marti Tunnel AG, Seedorffeldstrasse 21, CH – 3302 Moosseedorf – partner 1

TuCon, a.s., K cintorinu 63, SK – 010 04 Žilina – Banova, Slowakei – partner 2

7. IC ICTAS INSAAT, Merkez Mah. Silahsor Cad. Hilton Otel Apt. No: 42/1 34380 Sisli – Istanbul – vodilni partner

EUROASFALT, Društvo za proizvodnju, građevinstvo, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge d.o.o., Sarajevo – partner

8. Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj – vodilni partner

Metrostav a.s., Koželužska 2450/4, 180 00 – Praga 8 – Liben, Češka republika – partner

CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto – partner

9. POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA, No. 22, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing

Sinohydro Bureau 7 Corporation Limited

10. IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A., Via Anna Maria Adorni n. 1 – Parma (Italy) – vodilni partner

Acciona Construccion S.A., Avenida de Europa, 18, Parque Empresial La Moreleja, 28108 Alcobendas, Madrid (Spain) – partner

MAKRO 5 GRADNJE D.O.O., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper – partner

11. YDA INSAAT SANAYI VE Ticerat a.s., BAYRAKTAR Mah. Vedat Dalokay Cad. No: 112 G.O.P. Cankaya, Ankara, Turčija

UNITEK INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. Bagdat Caddesi, Istanbul, Turčija

12. CHINA RAILWAY, No. 9 Group Co., Ltd., Kitajska

13. SWIETELSKY TUNNELBAU GmBH & Co KG, Innsbrucker Bundesstrasse 61, 5020 Salzburg Avstrija – vodilni partner

SWIETELSKY AG, Edlbacherstrasse 10, 4020 Linz, Avstrija – partner

14. STRABAG AG, Ortenburgerstrasse 27 9800 Spittal an der Drau, Republika Avstrija – vodilni partner

Ed. Zublin AG, Albstadtweg 3, 70567 Stuttgart, Nemčija – partner 1

GULERMAK Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S, Konya Develet Yolu, Ankara, Turčija – partner 2

15. CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY Limited, No. 558, Jiefang Road, Wuhan City, Hubei Province, P. R. China – vodilni partner

GINEX INTERNATIONAL d.o.o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica – partner

Danes ob 13. uri se je iztekel rok za oddajo ponudb za glavna gradbena dela na projektu drugi tir Divača-Koper. Družba 2TDK, ki izvajalce išče z dvema razpisoma, bo najprej preverjala usposobljenost ponudnikov, v drugi fazi pa se bo z njimi pogajala še o ceni. Računajo, da bi brez večjega števila pritožb gradnja lahko stekla v drugi polovici leta.