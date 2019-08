Investicijske priložnosti za nakup poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč po Sloveniji

Oglasno sporočilo

Slovenski nepremičninski trg predstavlja razmeroma stabilne naložbe, ki jih bodo tudi v prihodnosti vzpodbujale ugodne splošne socialnoekonomske okoliščine, predvsem nizke obrestne mere, široka dostopnost kreditov, gospodarska rast ter rast zaposlenosti in plač. Ugodne razmere spodbujajo nov investicijski in gradbeni cikel po vsej Sloveniji, saj povpraševanje še vedno rahlo presega ponudbo.

Družba za upravljanje terjatev bank ponuja priložnosti tako za nakup stanovanjskih kot poslovnih nepremičnin. Na voljo so stanovanja, nedokončani poslovni prostori, stavbna zemljišča ter gospodarski objekti. Preverite ponudbo izpostavljenih nepremičnin in spremljajte celotno ponudbo na tej povezavi in preverite izpostavljene lokacije.

Primorska regija

Koprska vrata

Nov poslovno-stanovanjski kompleks Koprska vrata ima urejene prometne povezave ter povezavo z javnim prevozom. V bližini se nahajajo otroški vrtec, šola, banke in trgovine. Stanovanjske enote v višjih nadstropjih ponujajo večje terase z izjemnim razgledom na mesto. Moderna arhitekturna zasnova kompleksa ponuja stanovanja za bivanjske in počitniške namene. Kmalu bo na voljo le še nekaj stanovanj, ki se v 1. fazi niso prodala, zato ujemite priložnost in ne zamudite e-dražb od septembra dalje. Več informacij na tej povezavi.

Nedokončani poslovni prostori v Eda Centru

V Novi Gorici so na voljo nedokončani poslovni prostori v Eda Centru. Poslovna stavba se nahaja v stičišču trgovske, upravne in povezovalne osi na elitni lokaciji v centru Nove Gorice. Stavba je lahko dostopna, zelo vidna in lepo umeščena v okolje. Zaradi svoje lokacije, lastnih parkirnih mest, kvadrature ter premišljene in razgibane arhitekturne zasnove Eda Center predstavlja priložnost za razvoj enega vidnejših poslovno-komercialnih ter kulturnih centrov celotne Goriške regije. Razpoložljivi prostori v 9. in 10. nadstropju so svetli, veliki in razgibani, kupec bo lahko končno arhitekturno zasnovo izdelal sam, pri čemer je na voljo tudi možnost najema parkirnih mest pod poslovno stavbo.

Gorenjska regija

Nezazidano stavbno zemljišče Kozolci

Atraktivno zemljišče v Kranju, Kozolci, je namenjeno gradnji večstanovanjskih objektov za bivanje s spremljajočimi dejavnostmi in parkirnimi površinami. Zemljišče zaradi svoje lege, dostopnosti in dobre prometne povezanosti, bližine urbanega udobja in možnosti hitrega pobega v naravo predstavlja priložnost za razvoj nepremičninskega projekta z visoko dodano vrednostjo. Živahen mestni utrip, razvite izobraževalne ustanove, veliko število podjetij in dobro razvita infrastruktura prispevajo k temu, da je Kranj zelo priljubljeno mesto za bivanje.

Nezazidano stavbno zemljišče v skupni velikosti 26.623 m² je namenjeno gradnji večstanovanjske oziroma poslovno-stanovanjske soseske. Po gradbenem dovoljenju, ki je poteklo leta 2016, je bilo v t. i. stanovanjsko poslovni soseski Kozolci predvidenih 395 stanovanjskih enot s skupno neto kvadraturo cca 26.500 m² ter cca 2.000 m² površin namenjenih poslovnim prostorom.

Stavbno zemljišče na Brniku

V neposredni bližini letališča Jožeta Pučnika je v novi poslovni coni na voljo večji kompleks stavbnih zemljišč. Stavbno zemljišče je zaradi bližine letališča odlična priložnost za logistične dejavnosti. Skupna površina zemljišča znaša 74.944 m² in se prodaja po smiselno zaokroženih sklopih: 1. del 29.025 m², 2. del 9.293 m² ter 3. del 36.626 m².

Štajerska regija

Zazidljivo zemljišče v Mariboru

Stavbno zemljišče se nahaja na atraktivni lokaciji ob Jezdarski ulici v središču Maribora. V neposredni okolici so večinoma večstanovanjski objekti, raznolike storitvene in gostinske dejavnosti, vrtci in izobraževalne ustanove, zdravstvene ustanove in Univerzitetni klinični center Maribor ter Magdalenski park. Vsa potrebna javna infrastruktura je v neposredni bližini. Dostop do zemljišča je urejen po lokalni asfaltirani cesti. Zemljišče je po že sprejetem OPN predvideno za razvoj večstanovanjskega projekta s podzemnimi garažami, ki omogoča izgradnjo približno 132 stanovanj. Zaradi dobre lokacije, dostopnosti in razvitosti soseske predstavlja nakup nepremičnine izredno investicijsko priložnost.

Poslovno trgovski center Nova v Velenju

Center Nova je umeščen v poslovno-komercialni del Velenja. Center stoji ob glavni vpadnici v mesto, blizu glavne avtobusne postaje. V neposredni bližini sta trgovska centra, večja garažna hiša, bančne in druge poslovalnice, kar prispeva k živahnemu utripu mikrolokacije. Skupna neto tlorisna površina trgovskega centra Nova znaša 4.144 m² in je etažnosti K+P+1+2. Skupna površina zemljišča je 1.577 m². DUTB prodaja 60,86% stavbe in zemljišča, kar obsega prostore v kleti, pritličju in 2. nadstropju.Prostori v 1. nadstropju so last občine Velenje. Dve tretjini lokalov je oddanih v najem. Center je zaradi dobrih prihodkov od najemnin, stalnega povpraševanja po poslovnih prostorih ter dobre obiskanosti centra odlična priložnost za investitorje.

