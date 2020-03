Inšpektorat za delo od razglasitve epidemije prejel okoli 70 prijav

Na inšpektoratu za delo so v času od razglasitve epidemije novega koronavirusa prejeli okoli 70 prijav nepravilnosti, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu ter področje delovnih razmerij.

Na inšpektoratu za delo so v času od razglasitve epidemije novega koronavirusa našteli okrog 70 prijav nepravilnosti, ki se nanašajo tako na varnost in zdravje pri delu kot na področje delovnih razmerij. Zabeležili so tudi okoli 140 prošenj za strokovno pomoč.

Kot so ta teden za STA pojasnili na inšpektoratu, se prijave, ki jih dobivajo v aktualnih razmerah, nanašajo tako na vprašanja osebne zaščitne opreme, razdalje in podobno, kot tudi na vprašanja odpovedi delovnega razmerja, koriščenja dopusta in tako naprej.

O podrobnejših ugotovitvah nadzorov, povezanih z aktualnimi epidemiološkimi razmerami v Sloveniji, za zdaj še ne morejo poročati, saj postopki še niso končani.

Kršitve pri delodajalcih in delavcih

"Lahko pa povemo, da je inšpektorat na primer ugotovil, da delodajalec delavcem ni zagotovil osebne varovalne opreme, prav tako jih ni seznanil z navodili o izvedbi ukrepov v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zaradi česar je inšpektorat delodajalcu prepovedal opravljanje dela do odprave nepravilnosti.

Inšpektorji so ugotovili tudi primere, ko nekateri delavci, kljub temu da so bili opozorjeni in da imajo na voljo osebno varovalno opremo, te ne uporabljajo, na kar jih je opozoril tudi inšpektor," so pojasnili že v sredo.

Nekateri delodajalci so medtem po njihovih navedbah sprejeli navodila o izvedbi ukrepov in o njih obveščajo zaposlene, delavcem so na voljo tudi osebna varovalna oprema, topla voda, milo in razkužila. V nekaterih podjetjih tudi večkrat dnevno razkužujejo delovne prostore in jih zračijo.

O ugotovljenih nepravilnostih glede odrejanja letnega dopusta, koriščenja ur, napotitev na čakanje na delo pa inšpektorat še nima podatkov.

"Ugotavljamo pa, da so delodajalci v izogib širjenju koronavirusa uvedli različne začasne ukrepe," so pojasnili. Tako so med drugim namesto troizmenskega dela uvedli dvoizmensko, zmanjšali so obseg proizvodnje, odredili delo na domu, prerazporedili delovni čas in tako naprej.

Kot omenjeno, pa inšpektorat beleži tudi številne prošnje za strokovno pomoč, v času epidemije je število teh doseglo že osem odstotkov celotnega lanskega števila.

