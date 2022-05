Imate izdelek ali storitev in želite vzbuditi zanimanje po njem?

Dandanes ni več osrednji izziv nekaj proizvesti, težko je narejeno prodati! Relativno poceni način, da to storimo učinkoviteje, je pravilna vključitev YouTube oglaševanja v nabor spletnih prodajnih kanalov, s katerimi boste korak, dva ali celo tri pred konkurenco. O tem smo se pogovarjali z Davidom Fabjanom iz podjetja Growthcom, kjer vodijo kampanje digitalnega marketinga po vsem svetu in poznajo številne pasti ter priložnosti pri rasti in večanju prodaje.

Video je sedanjost in prihodnost marketinga

Ste vedeli, da več kot 50 odstotkov potrošnikov pravi, da jim je spletni video pomagal pri odločitvi za nakup določenega izdelka ali znamke? Z uporabo zvoka in slike namreč najlažje pritegnemo pozornost, vzbudimo čustva ter skozi zgodbo pojasnimo tudi tehnično kompleksnejši izdelek in njegove koristi/prednosti na povsem razumljiv način. Tudi velika večina oglaševalskih platform, kot so Facebook, Instagram in vedno bolj priljubljen TikTok, favorizira video, kar se lahko krepko pozna na dosegu.

YouTube je najbolj obiskano spletno mesto z videoposnetki in drugi najbolj uporabljan spletni iskalnik takoj za Googlom. Marsikdo si za how-to, do-it-yourself in podobne kategorije namesto iskanja na Googlu najprej odpre kar YouTube ter poišče nasvete, recepte, vodiče in podobno. Tukaj nastopi priložnost za oglaševalce, ki imajo konkretne rešitve za težave ciljnega občinstva in jih znajo na pravilen način nagovoriti.

40 odstotkov kupcev izdelek odkrije na YouTubu in ga tudi kupi

Zgolj na YouTubu 40 odstotkov kupcev odkrije nov izdelek in ga nato tudi kupi. YouTube je po izkušnjah specialistov za digitalni marketing pri Growthcom odličen kanal TOP OF THE FUNNEL, kjer je njegova prednost v primerjavi s Facebookom tudi v tem, da je 95 odstotkov videoposnetkov ogledanih z zvokom.

Zvok v vašem novem videoposnetku mora biti torej brezhiben, s čimer poskrbimo, da večji delež občinstva ostane z nami do konca. Druga najpomembnejša zadeva pa je kakovost informacij, saj kar 87 odstotkov kupcev meni, da na YouTubu dobijo najbolj kakovostne informacije o izdelkih.

Kako torej uspešno oglaševati na YouTubu? Foto: Shutterstock Po več kot desetletnih izkušnjah specialistov za digitalni marketing v Growthcom so za uspešno oglaševanje na YouTubu ključni predvsem dobra zgodba, kreativna rešitev in rdeča nit. Z dobro zgodbo pozornost pritegnemo takoj in vzbudimo čustva pri našem občinstvu, kar je nujen pogoj za uspešnost naše kampanje na YouTubu. Najprepričljivejše so tiste zgodbe, s katerimi imamo neko izkušnjo iz prve roke. Zgodbe, ki izhajajo iz težav in prikazujejo rešitve, dosegajo bistveno boljše rezultate od zgolj hvaljenja brez osredotočenosti na reševanje težav našega ciljnega občinstva.

Drugi pomemben element oglaševanja na YouTubu je dober videoposnetek. Upoštevati moramo specifike kanala, kjer je najpomembnejša hitra vzbuditev pozornosti že v prvih petih sekundah, da občinstvo našega oglasa ne preskoči. Za tem je ključno, da občinstvo ohranimo in zadržimo vse do konca predvajanja, s čimer povečamo možnosti, da bo del občinstva kliknil na poziv k akciji v oglasu in po prihodu na naše spletno mesto tudi opravil nakup.

Največja napaka, ki jo delajo oglaševalci, pa je, da prehitro obupajo in nimajo neke rdeče niti, ki se je držijo. Zgraditi posel na spletu terja svoj čas, vložen trud in obilo raznovrstnega znanja. Zato je ključno, da se tega zavedamo in YouTube umestimo v marketinško strategijo, ki ima rep in glavo ter zasleduje konkretne poslovne cilje.