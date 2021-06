Hud udarec za Ikeo v Franciji

Sodišče v Franciji je danes francosko enoto švedskega pohištvenega velikana Ikea spoznalo za krivo, da je več let s pomočjo zasebnih detektivov in policijskih virov vohunila tako za zaposlenimi kot kandidati za zaposlitev. Ikea France mora plačati milijon evrov globe.

Nekdanji šef Ikee France Jean-Louis Baillot je bil obsojen na dve leti pogojne zaporne kazni, obenem pa mora plačati 50 tisoč evrov kazni.

Sodišče je presodilo, da so obtoženi pridobivali osebne podatke na goljufiv način. So pa izrečene kazni milejše, kot so jih zahtevali tožilci, ki so obtoženim očitali nedovoljeno izvajanje "množičnega nadzora".

Baillot, ki je francosko enoto Ikee vodil med letoma 1996 in 2002, je med sojenjem, ki se je začelo marca, zanikal kakršne koli kršitve. Kot je njegov odvetnik dejal za AFP, je bil Baillot "šokiran" ob sodbi in razmišlja o pritožbi.

Sojenje se je osredotočalo na navedbe o vohunjenju, ki naj bi trajalo med letoma 2009 in 2012, a tožilstvo je dejalo, da je bil sistem vzpostavljen že deset let pred tem, pod okriljem Baillota.

Nekdanji vodja Ikeine službe za obvladovanje tveganj Jean-Francoisu Parizu, ki je bil obtožen, da je bil v središču vohunskega sistema, je prejel pogojno 18-mesečno zaporno kazen, plačati mora 10 tisoč evrov globe.

Ikea ostro obsodila ravnanja

Iz podjetja so po razsodbi sporočili, da varstvo podatkov o sodelavcih in strankah jemljejo "zelo resno". Kot so pojasnili, so ta ravnanja ostro obsodili in se za njih opravičili ter izvedli pomemben akcijski načrt, s katerim želijo preprečiti, da bi se kaj takšnega kdaj ponovilo.

"Zdaj bomo podrobno pregledali odločitev sodišča in razmislili, ali so potrebni dodatni ukrepi in kje," so navedbe podjetja povzeli pri AFP.

Škandal je izbruhnil leta 2012, ko so francoski mediji poročali, da je vodstvo Ikee pridobilo zasebne osebne podatke o zaposlenih, med drugim tistih, ki so aktivni v sindikatih ali svetih delavcev.

Okoli 400 ljudi je bilo tarča programa, je sodišču povedala državna tožilka Pamela Tabardel in sodnike pozvala, naj pošljejo "močno sporočilo" o grožnji nezakonitega vohunjenja, ki ga izvajajo delodajalci.

Odvetnik Ikee France Emmanuel Daoud je zavrnil obtožbe o vohunjenju, a priznal, da je primer razkril nekatere "organizacijske slabosti", še navaja AFP.