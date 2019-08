Gregor Pilgram postal novi predsednik uprave Adriatic Slovenice

Gregor Pilgram bo lahko funkcijo predsednika uprave nastopil po pridobitvi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) za opravljanje funkcije člana uprave, z dnem pridobitve dovoljenja pa bo v veljavo stopil tudi odstop Gabrijela Škofa, so pojasnili v Adriatic Slovenici. Pilgram je diplomiral na Ekonomski univerzi na Dunaju, kariero pa je začel leta 1999 kot strokovnjak na oddelku za kontroling Generali zavarovalnice v Ljubljani. Leta 2004 je postal član uprave, štiri leta pozneje pa predsednik uprave Generalija.

S prvim septembrom mandat prvega nadzornika prevzema Luciano Cirina

Spremembe se obetajo tudi v nadzornem svetu. S prvim septembrom bo mandat predsednika nadzornega sveta začel Luciano Cirina, kot njegov namestnik pa Miroslav Singer, so še sporočili iz zavarovalnice. Cirina je glavni izvršni direktor Generali CEE Holdinga in regionalni direktor za Avstrijo, srednjo in vzhodno Evropo ter Rusijo. Diplomiral je iz poslovne administracije na tržaški univerzi leta 1988, kariero v Generaliju je začel leta 1989 pri Deutscher Lloydu v Münchnu.

Singer je od prvega januarja lani član izvršnega odbora Generali CEE Holdinga, potem ko se je januarja 2017 pridružil družbi Generali CEE Holding kot direktor za institucionalne zadeve in glavni ekonomist Generali CEE Holding. Singer je bil guverner Češke narodne banke CNB od leta 2010 do 2016, od leta 2005 do leta 2010 pa je bil član uprave CNB in viceguverner. V nadzornem svetu so poleg omenjenih dveh članov še Miroslav Bašta ter predstavnika zaposlenih Borut Šuštaršič in Matjaž Pavlin.