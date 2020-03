Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji strmo padlo

Na znižanje kazalnika gospodarske klime so na mesečni ravni vplivali skoraj vsi kazalniki, in sicer kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 3,5 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 3,4 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 1,3 odstotne točke) in kazalnik zaupanja med potrošniki (za 0,6 odstotne točke), so izpostavili statistiki. Kazalnik zaupanja v gradbeništvu medtem marca ni imel vpliva na gospodarsko klimo, piše STA.

Velik padec v primerjavi z lanskim marcem

Glede na lanski marec je vrednost kazalnika gospodarske klime padla za 12,5 odstotne točke. Na znižanje vrednosti tega kazalnika na letni ravni so vplivali vsi kazalniki zaupanja: v storitvenih dejavnostih (za 4,5 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 4,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja med potrošniki (za 2,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,9 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,5 odstotne točke).

Statistični urad je danes ločeno objavil podatke, da se je vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih marca na mesečni ravni znižala za devet odstotnih točk, na letni pa za 10. Od dolgoletnega povprečja je bila vrednost kazalnika nižja za osem odstotnih točk, je izpostavil. Kazalnika pričakovana proizvodnja in zaloge končnih izdelkov sta se na mesečni ravni poslabšala za 22 oziroma za pet odstotnih točk in s tem tudi vplivala na nižji kazalnik zaupanja. Kazalnik skupna naročila pa je bil višji za odstotno točko, še piše STA.

V trgovini na drobno je bila vrednost kazalnika zaupanja marca za 25 odstotnih točk nižja kot februarja in za 17 odstotnih točk nižja kot marca lani ter pet odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja. Na znižanje tega kazalnika sta vplivala predvsem kazalnika obseg zalog in prodaja, ki sta se občutno poslabšala, in sicer za 35 in 32 odstotnih točk. Poslabšali so se tudi kazalniki pričakovanj in stanj, izjema je bil kazalnik prodajne cene, ki se je izboljšal.

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila marca za odstotno točko nižja kot februarja. Tudi glede na lanski marec je bila nižja, in sicer za 11 odstotnih točk. Od dolgoletnega povprečja pa je bila vrednost kazalnika v gradbeništvu za 18 odstotnih točk višja.

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila marca za 11 odstotnih točk nižja kot mesec prej, hkrati pa za 15 odstotnih točk nižja kot marca lani. V primerjavi z dolgoletnim povprečjem je bila po podatkih statističnega urada za štiri odstotne točke nižja. Kazalniki pričakovanj in stanj v storitvenih dejavnostih so se poslabšali, razen kazalnika povpraševanja, ki se je izboljšal za pet odstotnih točk, še poroča STA.