Golob vam bo pokazal, kateri trgovci vas odirajo pri hrani

Slovenci bomo glede na napovedi predsednika vlade Roberta Goloba kmalu spremljali cene živil pri različnih trgovcih. "Kje so cene za košarico živil nizke in kje so očitno marže astronomske. In bomo o tem ljudi osveščali. Ne bomo delali negativne reklame, delali bomo pozitivno za tiste, ki se bodo izkazali v tej osnovni košarici z najnižjimi cenami in posledično najnižjimi maržami," je včeraj v oddaji Odmevi na RTV Slovenija dejal Golob in poudaril, da podoben ukrep pri, recimo, bencinu ne bi deloval.

"Pri trgovcih z živili imamo eno razliko pomembno in to je, da pri nafti in naftnih derivatih trg praktično ne deluje. Vsi ponudniki so imeli že do zdaj isto ceno, torej je nesmiselno govoriti o trgu zunaj avtocest. Pri živilih je nekoliko drugače. Tukaj pa imamo dejansko množico ponudnikov in, glej ga zlomka, niti približno nimajo enakih cen ali enakih marž," je poudaril Golob.

Prihodnji teden nov način regulacije cen goriva

"Potrošnik pričakuje predvidljivost in primerljivost z drugimi državami. In sistem reguliranih marž, na katerega prehajamo prihodnji teden, je ravno to," je napoved novega načina regulacije cen goriva komentiral Golob. Po njegovih besedah je vlada pri določanju novega načina regulacije predvsem iskala ravnovesje med vsemi akterji v državi. Torej kakšen del bremena rasti cen goriva bodo nosili trgovci, država in potrošniki.

"Država je šla v celoti na minimum. Nižje od tega ne moremo. Država je v resnici največ prispevala. Cena za porabnika mora biti primerljiva z drugimi državami. Po sprejetju ukrepov bo cena bencina v Sloveniji bistveno nižja kot v Italiji in Avstriji ter tudi nižja, kot je na Hrvaškem," je dejal Golob in poudaril, da je po mnenju vlade regulacija marž naftnih trgovcev najbolj vzdržen način za javne finance. "Ta model zdrži dolgoročno brez zahtevkov do proračuna, brez dotacij neposredno iz proračuna in ga lahko vzdržujemo v resnici javnofinančno v nedogled," je videnje vlade pojasnil Golob.

Cene elektrike in zemeljskega plina

"Pripravljamo tudi spremembo zakonodaje na tem področju za to, da bomo električno energijo in zemeljski plin lahko regulirali tudi za gospodinjstva in vse fizične uporabnike, na primer v stanovanjskih blokih in podobno za skupne prostore," je napovedal Golob. Zakaj je to pomembno? "Seveda so veleprodajni trgi pri električni energiji petkrat povišali ceno v zadnjem letu, petkrat, za 500 odstotkov. Vendar Slovenija ima na tem področju veliko srečo in to je, da imamo svoje lastne vire, ki so v resnici neobčutljivi na ceno plina in na ceno nafte, kar pomeni, da je strošek za proizvodnjo električne energije kljub temu enormnemu povišanju borznih cen skorajda enak ali pa primerljiv," trdi Golob.

"Ljudi ne bo zeblo"

"Dobra novica za Slovenijo je to, da samo 15 odstotkov naše plinske porabe odpade na gospodinjstva. Se pravi, ključno vprašanje je spet, ali se moramo bati, da bo ljudi zeblo, in odgovor je ne," je poudaril Golob. Po njegovih besedah bo vlada poskrbela, da bo zemeljski plin na voljo gospodinjstvom po "znosnih cenah".

"V lanski zimi niso bile povsod. Imeli smo kraje, kjer so bile cene popolnoma normalne, in imeli smo kraje, kot so Jesenice, Maribor, Vrhnika, kjer so ljudje že takrat, že lani, plačevali dvakrat ali trikrat ali štirikrat več kot v pretekli zimi," je dejal Golob.

Korona: kaj nas čaka jeseni?

Vse je pripravljeno, da vlada julija sproži postopke za potrebne zakonske spremembe za boj s koronavirusom, je napovedal Golob. "Predvsem govorim o zakonu o nalezljivih boleznih. Mi se moramo naučit s covidom živeti, ne da družbo zapiramo. In ta strategija se bo ukvarjala ravno s tem, kako poskrbeti za šole, kako poskrbeti za domove starejših občanov, kako poskrbeti za zdravstveni sistem … Da kot družba lahko znotraj normalnih tveganj živimo naprej," je napovedal Golob.