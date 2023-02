Družba GEN-I ima novo vodstvo

Ob izteku enoletnega vodenja družbe GEN-I na podlagi sodnega imenovanja poslovodstva sta družbenika, GEN energija in GEN-EL, na skupščini potrdila novo poslovodstvo GEN-I, ki bo družbo vodilo v prihodnjih petih letih.

Vsi trije novi člani uprave so že več kot deset let zaposleni v GEN-I in so že do zdaj dejavno soustvarjali družbo, njene procese in nastop na trgih. Kot nosilci razvoja na svojih področjih delovanja pomembno prispevajo k uspešnemu delovanju družbe ter doseganju izjemnih poslovnih rezultatov in ugleda GEN-I tako v mednarodnem kot v domačem okolju. Odlikujejo jih komplementarna znanja za vodenje družbe skladno s potrebami in izzivi prihajajočega obdobja, so sporočili iz GEN-I.

Predsednik uprave Maks Helbl, ki je v GEN-I zaposlen od leta 2007, je odgovorni nosilec razvoja pravnega področja družbe in odgovoren za korporativno upravljanje skupine GEN-I. Pod njegovim vodstvom so bili izpeljani ključni strateški projekti tako s pravnega področja kot področja regulative in skladnosti poslovanja skupine GEN-I na vseh segmentih delovanja in vseh regulatornih področjih v domačem in mednarodnem okolju. Zaslužen je za vzpostavitev potrebne pravne infrastrukture za delovanje skupine GEN-I na kar 22 tujih trgih.

Andreja Zupan je vsa leta vpeta v razvoj mednarodnega trgovanja skupine in z njim povezanih procesov. Kot vodja več služb znotraj stebra trgovanja je koordinirala razvojne aktivnosti na področju mednarodnega trgovanja in procese med področjema prodaje in upravljanja portfeljev prodaje. Zaslužna je za uresničevanje strategije stebra trgovanja. Med njene glavne odgovornosti spada tudi skrb za doseganje planskih rezultatov. Od leta 2017 je predsednica članov slovenske energetske borze BSP Southpool.

Sandi Kavalič je v GEN-I odgovoren za obvladovanje tveganj skupine in z njimi povezanih strategij poslovanja. Ob tem ima eno od ključnih vlog pri snovanju inovativnih poslovnih modelov, povezanih z zeleno preobrazbo. V družbi med drugim opravlja funkcijo predsednika kreditnega odbora in predsednika odbora za obvladovanje tržnih tveganj, poleg tega je energetski svetovalec EU-komisiji in član delovne skupine Investors dialogue on energy services po izboru PWC.