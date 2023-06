Fenomen mobilnih hišic na Hrvaškem

Mobilne hišice na Hrvaškem so vse bolj priljubljena oblika preživljanja dopusta, saj združujejo vse prednosti kampiranja in najema apartmaja. Gostje ne potrebujejo nobene dodatne opreme za kampiranje, najamejo pa jih lahko skoraj v vseh kampih na hrvaški obali.

Kaj so njihove prednosti v primerjavi s preostalimi klasičnimi turističnimi namestitvami, kot so apartmaji in hoteli? "Ljudje se v mobilnih hišicah počutijo bolj svobodne kot v hotelih, saj si lahko sami pripravljajo obroke, kadarkoli jim ustreza. Velika prednost je tudi njihova postavitev v kampih, kjer so gostje poleg najema deležni tudi vse dodatne ponudbe kampa. Najpomembnejši so bližina morja in bazenov, animacija otrok, otroška igrala, trgovine, restavracije ... Vse je združeno na enem mestu. Gost lahko avto parkira pred hišico in ga ves teden ne premakne več," vse večje zanimanje za najem mobilnih hišic komentira Klemen Hren, urednik spletnega portala Avtokampi.si.

Pred hišico lasten bazen in masažna kad

Ponudba tipov mobilnih hišic na hrvaški obali je zelo raznolika. Razen v tistih najmanjših za dve osebi, ki so običajno nekoliko skromneje opremljene, boste v največjih, ki merijo tudi do 50 kvadratnih metrov in sprejmejo osem oseb, našli vse, kar potrebujete za brezskrben in prijeten oddih: od udobne spalnice, opremljene kuhinje in kopalnice ter dnevnega prostora do zasebnega parkirnega mesta in terase z vrtno garnituro.

Foto: Avtokampi.si Skoraj vse mobilne hišice imajo številne sodobne naprave in vsebine, kot so televizija, klimatska naprava in brezžični internet. V nekaterih je dovoljeno tudi bivanje hišnih ljubljenčkov. Nekateri kampi so šli še korak dlje in v sklopu naselja mobilnih hišic svojim gostom ponujajo tudi plavalne bazene ali masažne bazene na lastnih terasah. Temu primerno se gibljejo tudi cene najema.

Na vprašanje, zakaj je v hrvaških kampih mogoče vsako leto opaziti vse več mobilnih hišic, Hren pojasnjuje, da so kampi s tovrstno ponudbo privabili drugačen tip gostov, ne samo ljubitelje kampov. "V epidemiji covid-19 se je nastanitev v mobilnih hišicah izkazala za izjemno. Vse več hotelskih gostov se je namreč preusmerilo v tovrstno preživljanje dopusta. Nekateri kampi gostom ponujajo celo storitev polpenziona v svoji restavraciji," poudarja Hren.

Cene najema lahko poletijo v nebo

Cene dnevnega najema mobilnih hišic so zelo različne. Medtem ko je treba v sezoni za najmanjše in skromno opremljene enote v manjših kampih dnevno odšteti od 120 evrov, je povsem drugačna zgodba pri večjih, novejših in prestižnejših namestitvah. Tu cene najema lahko poletijo v nebo. Za mobilne hišice z zasebnim bazenom in masažno kadjo morajo štiri odrasle osebe z dvema otrokoma na začetku turistične sezone odšteti več kot 500 evrov na dan, na vrhuncu sezone pa tudi do 800 evrov na dan.

Foto: Avtokampi.si "Predvsem v kampih v Istri in na Kvarnerju cene najema mobilnih hišic prilagajajo povpraševanju. Če danes oglaševana cena najema znaša 250 evrov na dan, to še ne pomeni, da bo cena enaka tudi čez 14 dni. Rezervacije enot torej temeljijo na hotelskem sistemu; z večjim povpraševanjem se zviša tudi cena," opozarja Hren.

Dodaja, da je ob morebitnih odpovedih rezervacij mogoče pričakovati tudi kakšno ponudbo v zadnjem hipu, a prav veliko takšnih priložnosti ne vidi. Predvsem pa bo potrebna velika prilagodljivost gostov, kar zadeva lokacijo in termin.

Največ povpraševanja po najdražjih destinacijah

Po Hrenovih besedah je velika večina terminov za mobilne hišice kljub okoli 20-odstotni letošnji podražitvi že zasedenih. Največ povpraševanja opaža po destinacijah, ki so najdražje. Gre za Istro, kjer prevladujejo Umag, Rovinj in Poreč, Zadar, otoka Krk in Lošinj.

Kdo so gostje, ki so pripravljeni za najem mobilne hišice odšteti 500 evrov na dan? Hren meni, da gre za premožnejše goste, ki raje kot hotel izberejo luksuzno namestitev v kampih, kjer lahko njihovi otroci z družbo dneve preživljajo po svoje.

"Nemški gostje so pripravljeni za 14 dni dopusta odšteti omenjen znesek, a ob tem zahtevajo kakovostno storitev za vso družino. Nujni so animacija otrok v nemškem jeziku, šola plavanja, športna igrišča z organiziranimi turnirji, večernimi prireditvami," je prepričan. Čeprav bi za klasično kampiranje s šotorom odštel bistveno nižji znesek, to za nekatere goste zaradi številnih vremenskih in drugih dejavnikov ne pride v poštev.

Foto: Avtokampi.si "V glavni turistični sezoni je več uporabnikov mobilnih hišic nekdanjih hotelskih in apartmajskih gostov kot pa kampistov. Ti se za najem odločajo predvsem pred sezono in po njej, ko vreme ni idealno in je najem bistveno ugodnejši," še sklene Hren.