Evropska komisija zaradi kartelnega dogovarjanja kaznovala več bank

Evropska komisija je bankam Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), HSBC in Credit Suisse naložila globo v skupni višini 344 milijonov evrov, ker so se kartelno dogovarjale pri trgovanju na deviznem trgu. Pri tem je sodelovala tudi UBS, vendar ji komisija ne bo izrekla globe, ker je ta prostovoljno pristopila k sodelovanju z regulatorji.

"Dogovarjanje petih bank je spodkopalo integriteto finančnega sektorja na račun evropskega gospodarstva in potrošnikov," je dejala izvršna podpredsednica komisije Margrethe Vestager, ki je pristojna tudi za konkurenco.

S temi globami se je končal tretji del preiskave, ki poteka od leta 2013 in je v letu 2019 nanesla več kot milijardo evrov glob.

Preiskava je razkrila, da so nekateri trgovci, ki so delovali v imenu britanskih in švicarskih bank, usklajevali svoje strategije trgovanja prek spletne klepetalnice. Tako so se med drugim dogovarjali, da se ne bodo vmešavali v posle drug drugega in s tem izkrivljali trga.

"Naše odločitve o kartelih /.../ so jasno sporočilo, da je komisija še naprej zavezana zagotavljanju trdnega in konkurenčnega finančnega sektorja, ki je bistven za naložbe in rast," je ob tem dejala Vestagerjeva.