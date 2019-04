Evropska komisija s finančno podporo projektom za lažje uveljavljanje inovacij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med projekti, ki jih bo Bruselj podprl tokrat, so razvoj reciklažne tehnologije za predelavo gume iz odpadnih pnevmatik, bralnika kod iz magnetnega črnila za preprečevanje ponarejanja in posebne proteze, ki bo uporabnikom pošiljala senzorične odzive.

Evropska komisija bo podprla 13 projektov v skupni vrednosti 33,1 milijona evrov, da bi omogočila lažje uveljavljanje inovacij na trgu. Projekti vključujejo 54 partnerjev iz 17 držav, vsak pa bo prejel po dva milijona evrov. Financiranje bo zagotovljeno iz pilotne faze Evropskega sveta za inovacije, so sporočili iz Bruslja.

Evropski svet za inovacije podpira obetavne inovacije z velikim potencialom za ustvarjanje novih trgov. Med projekti, ki jih bo Bruselj podprl tokrat, so razvoj reciklažne tehnologije za predelavo gume iz odpadnih pnevmatik, bralnika kod iz magnetnega črnila za preprečevanje ponarejanja in posebne proteze, ki bo uporabnikom pošiljala senzorične odzive.

"Podpora je usmerjena v vrsto odličnih projektov, ki povezujejo industrijske partnerje, velike korporacije ter inovativna mala in srednja podjetja, ob tem pa ustvarjajo nove trge in delovna mesta za evropske državljane," je poudaril evropski komisar za raziskave, znanost in inovacije Carlos Moedas.