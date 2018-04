EU malim in srednje velikim podjetjem namenja 12,65 milijona evrov

EU bo 257 malim in srednje velikim podjetjem iz 31 držav namenila 12,65 milijona evrov podpore za lažje uveljavljanje inovacij na trgu. Vsako podjetje bo v okviru prve faze prejelo 50.000 evrov za pripravo študij izvedljivosti. Prav tako bodo prejemniki deležni usposabljanja in storitev za pospeševanje podjetništva, so sporočili iz Bruslja.