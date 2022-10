Energetska podjetja objavila rekordne dobičke

Oglasno sporočilo

Eden od redkih sektorjev, ki trenutno cveti, je energetika. Energetska kriza je močno prizadela Evropo, kar podjetja, ki se ukvarjajo s črpanjem nafte in zemeljskega plina, kot sta Chevron in Exxon, s pridom izkoriščajo. Ta podjetja so v drugem četrtletju objavila poročila z rekordnimi dobički. Po napovedih analitikov naj bi ta sektor v prihodnjih petih letih narasel za 11 odstotkov.

Fortrade je za vse tiste, ki jih zanima, kako se naučiti trgovati s cenami delnic naftnih podjetij (tako imenovana finančna pogodba za razliko, angl. CFD), ali si preprosto želijo razširiti znanje, pripravil brezplačen vodnik Kako trgovati s ceno delnic. Vodnik je prilagojen vsem ravnem znanja in ga lahko prenesete prek spodnje povezave.

Tržne razmere so za podjetja v tem sektorju odlične. Medtem ko je večina delnic letos padla, so delnice Chevrona poskočile za 44 odstotkov, delnice Exxona pa za osupljivih 69,8 odstotka.

Embargo EU na rusko nafto zaradi invazije na Ukrajino je poleg odločitve o zmanjšanju uvoza ruskega zemeljskega plina prispeval tudi k energetski krizi. OPEC+ pod vodstvom Savdske Arabije in Rusije se je na zasedanju v začetku tega meseca odločil zmanjšati črpanje za dva milijona sodov na dan. Znižanje je presenetilo trge in razjezilo tako EU kot ameriškega predsednika Bidna, ki je upal na nižje cene nafte pred ameriškimi volitvami sredi novembra.

Ta poteza pa je razveselila energetska podjetja, ki imajo koristi od višjih cen nafte. ExxonMobil, Chevron in Shell so v drugem četrtletju zaslužili 46 milijard dolarjev, ta tri podjetja pa so postavila nove rekorde glede četrtletnih dobičkov. Medtem ko trgovce skrbi recesija, nikogar ne skrbi finančno zdravje energetskih podjetij.

Viri: Bloomberg, CNBC

CFD-ji so zapleteni in zelo špekulativni instrumenti, pri katerih obstaja veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali si lahko privoščite visoko tveganje za izgubo celotnega vloženega kapitala. Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od stanja na svojem računu za trgovanje. 84 odstotkov računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Ti produkti morda niso primerni za vse stranke, zato se prepričajte, da razumete tveganja, in poiščite neodvisen nasvet. Če bi nadaljevali investicijo v virtualno valuto CFD, upoštevajte, da so vrednosti izredno spremenljive in lahko predstavljajo velike izgube v zelo kratkem časovnem obdobju. To gradivo ne predstavlja ponudbe ali napeljevanja k nakupu kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabe teh informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo zagotovil ali jamstev glede točnosti ali popolnosti teh informacij, posledično vsaka oseba, ki sprejema odločitve na podlagi teh informacij, to počne na lastno tveganje. Informacije na tej strani niso naslovljene na prebivalce ZDA ali Belgija ter niso namenjene za distribucijo ali uporabo s strani katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi.

Naročnik oglasnega sporočila je Fortrade Limited.