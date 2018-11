Eden od pridržanih v sumu bančne korupcije ostaja v priporu

Preiskovalci NPU so sicer v sklopu torkovih preiskav podali kazenske ovadbe zoper deset znanih in eno neznano osebo. Sumijo jih 11 kaznivih dejanj nedovoljenega dajanja in sprejemanja daril, vse, razen omenjenega, so že pred tem izpustili na prostost.

Kot poroča časnik, naj bi bil priprti Matjaž Majcan iz mariborske poslovalnice banke Lon, ki naj bi po prepričanju kriminalistov zbiral podatke o podjetnikih v finančnih težavah in jih poskušal prepričati, da ima tako dobre zveze pri vrhu drugih bank, da jih lahko v zameno za določeno nagrado reši iz zagate.

Za odpis terjatev plačal 170 tisoč evrov

Skupaj z mariborskim notarjem Gorazdom Šifrerjem in doslej neznanim storilcem iz Nove KBM naj bi lansko jesen v domnevno sumljive posle potegnil direktorja Komunaprojekta Ivana Bezjaka. Slednji naj bi bil privolil v dogovor, da bo v zameno za odpis terjatev v Novi KBM plačal 170 tisoč evrov.

Med osumljenimi časnik omenja tudi Martina Kandriča, pred časom zaposlenega v Novi KBM, ki naj bi Majcanu izdajal podatke, kdo so komitenti v omenjeni banki, ki se jim je zalomilo v poslu. Med drugim naj bi bil pristojen za pripravo dokumentacije za prestrukturiranje kredita družbe Agroruše, prav lastnik omenjenega podjetja Veselin Djurovič pa je sum korupcije tudi prijavil.

Medtem ko sta Kandrič in Šifrer Večeru kakršnokoli vpletenost v nečedne pose zanikala, je Djurovič za časnik izpovedal drugačno zgodbo. Na prvi sestanek naj bi ga povabil Bezjak, ki mu je dejal, da pozna skupino ljudi, ki mu lahko pomaga tako pri refinanciranju kot pri tako imenovanih diskontih pri Novi KBM. Kot naj bi mu dejal, so tako pomagali tudi njemu, ter da se "mimo teh ljudi ne more" in da se bo le tako lahko rešil.

Bezjak naj bi mu predlagal srečanje z Majcanom, ta pa naj bi mu med drugim povedal, da za večletnimi težavami družbe Agroruše stoji prav ta skupina ljudi in za pomoč zahteval 170 tisoč evrov v gotovini. Potem ko si je Djurovič izboril nekaj dni za premislek, je takoj po pogovoru sklenil, da bo, kot je dejal Večeru, "zbral dokaze in izsiljevanju naredil konec". O dogajanju je obvestil tudi odgovorne v Novi KBM, pozneje pa bil deležen različnih groženj, je še dodal.

Preiskava se ne nanaša na Lon

Večer sicer navaja, da naj bi bila v omenjenem primeru nedovoljenega sprejemanja daril osumljena tudi Igor Šujica, nekdanji uslužbenec Nove KBM, zdaj zaposlen v Sparkasse, ter Peter Kavčič, svetovalec uprave Nove KBM, ki zastopa lastnika banke, ameriški sklad Apollo. Ti naj bi bili po ugotovitvah kriminalistov vpleteni v posel, ki je vodil vse do Srbije in se je vrtel okoli prodaje mariborskega hotela v lasti Nove KBM.

Kriminalisti so sicer v torek obiskali tudi Novo KMB, kjer so z njimi sodelovali in za medije pojasnili, da so tudi sami naznanili sum kaznivega dejanja, eden od preiskovancev pa je njihov nekdanji uslužbenec. Prav tako so bili v Lonu, kjer so poudarili, da se predmet preiskave ne nanaša na Lon, uprava Lona in strokovni sodelavci pa nudijo preiskovalcem vso potrebno podporo in pomoč, da se preiskava uspešno izvede.

Preiskovalci so pod drobnogled med drugim vzeli mariborsko Snago in domnevno sporno financiranje prenove strehe na osrednji avtobusni postaji, ki jo podjetje upravlja od leta 2012.