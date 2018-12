Prikaz nasprotnih dejstev: Eden od pridržanih v sumu bančne korupcije ostaja v priporu

Podpisani Peter Kavčič odločno zavračam neresnične navedbe o meni v članku na spletnem portalu SIOL.NET z dne 30.11.2018 ob 10.06 uri z naslovom Eden od pridržanih v sumu bančne korupcije ostaja v priporu na povezavi: https://siol.net/posel-danes/novice/eden-od-pridrzanih-v-sumu-bancne-korupcije-ostaja-v-priporu-484303

V tem članku je bilo moje ime navedeno med osumljenci hudih korupcijskih kaznivih dejanj in na način, iz katerega bi bilo moč sklepati, da sem kakorkoli vpleten v nekatera ali v vsa kazniva dejanja, zaradi katerih so dne 27.11.2018 potekale obsežne preiskave.

To ni res. V nobena kazniva dejanja nisem bil in nisem vpleten, pri njih nisem sodeloval in za početje oseb, ki so bile v teh zadevah preiskovane, nisem vedel. V preiskavi sem se, glede na to, kar sem izvedel od preiskovalcev, znašel povsem po naključju, saj sem v okviru svojega sodelovanja z banko Nova KBM d.d. komuniciral z nekaterimi osebami, ki so sedaj v preiskavi, in je bila zaradi tega moja vloga interpretirana povsem napačno.

Preiskovalcem sem tudi sam izročil vse zahtevane podatke in tudi soglašal, da se vsa moja komunikacija v najkrajšem možnem času pregleda.

Objave mojega imena in nekaterih resničnih dejstev o mojih poklicnih aktivnostih, skupaj z obširno navedenimi, preverjenimi ali nepreverjenimi podatki o preiskavi in ravnanju drugih oseb v teh člankih, mi je povzročila ogromno škodo, moji družini in sodelavcem pa silen pretres. Zlasti, ker gre za objave v takšnih povezavah in na način »…iz neuradnih, a zanesljivih virov…«, »…naj bi…« itd.

Posebej poudarjam, da sem novinarjem pripravljen odprto pokazati del dokumentacije, ki se nanaša na očitke, ki letijo name.

Nimam česa skrivati ali se sramovati, in kljub temu, da so me v preteklih dneh grdo oblatili, stopam naprej z dvignjeno glavo in brez težav komurkoli pogledam v oči.

Za zaščito svojih interesov in dobrega imena, ter miru moje družine, bom seveda uporabil vsa pravna sredstva, ki so na voljo.

Peter Kavčič