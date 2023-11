ECB opozarja na posledice obdavčitve bank

ECB v mnenju o davku - osnutek zakona o obnovi po avgustovskih poplavah in plazovih predvideva uvedbo davka na bilančno vsoto bank in hranilnic za petletno obdobje, in sicer v višini 0,2 odstotka od bilančne vsote - opozarja, da se v nasprotju z davčnimi ureditvami, ki so jih uvedle druge države članice, dodatni davek v Sloveniji ne bi obračunaval zgolj od neto obrestnih prihodkov ali vrednosti, povezane z obrestno maržo, ampak celotne bilančne vsote.

"Potrebna je previdnost, da takšna davčna osnova kreditnih institucij ne bi spodbudila h krčenju bilančne vsote z močnejšim zmanjševanjem dejavnosti kreditiranja, kot bi bilo treba z vidika denarne politike. V zvezi s tem ECB ugotavlja, da se je obseg kreditiranja v Sloveniji že zmanjšal in da bi lahko uvedba novega davka dejavnost kreditiranja dodatno omejila," v mnenju opozarja ECB.

ECB tovrstnim davkom ni naklonjena

Za mnenje ECB je v začetku oktobra zaprosilo ministrstvo za finance, ki je konec oktobra centralni banki posredovalo tudi osnutek zakona o obnovi, ECB pa je mnenje, ki je objavljeno v uradnem listu EU, spisala 2. novembra.

Pravi, da omejevanje kreditiranja prispeva k manj ugodnim pogojem za stranke, višji stroški in manjša ponudba posojil pa lahko negativno vplivajo na realno gospodarsko rast.

Podpredsednik ECB Luis de Guindos je medtem v intervjuju za Finance dejal, da ECB tovrstnim davkom ni naklonjena, ker takšna obdavčitev ne sme zavreti kreditiranja in prelivanja učinkov ukrepov denarne politike v sistem ter ne sme škodovati solventnosti bank.

ECB je po njegovih besedah izdala mnenja Litvi, Španiji, Italiji in zdaj tudi Sloveniji. "Vsi načrtovani davki niso enaki, v vsakem mnenju pa je poudarjeno, da ne smejo poslabšati kreditiranja in škodovati solventnosti bank," je dejal de Guidos.

V Združenju bank Slovenije menijo, da bi imelo sprejetje predlaganega davka dolgoročne negativne posledice na kreditiranje in odpornost bančnega sistema ter na njegovo konkurenčnost in zmožnost pridobivanja sredstev od lastnikov ali investitorjev.

V drugih državah sprejeli enkratne davčne obremenitve

Kot je za današnje Delo dejala direktorica združenja Stanislava Zadravec Caprirolo, je predlagana obdavčitev bistveno višja kot drugje, poleg tega je davek namenjen srednjeročnemu financiranju proračuna, medtem ko so v nekaterih drugih državah sprejeli enkratne davčne obremenitve. Slovenska predvidena ureditev bo po njenem mnenju bistveno slabša za investitorje in lastnike, kar bo vplivalo na dostopnost kapitala in ceno, druga posledica pa bo krčenje kreditne aktivnosti in bilančne vsote.