DUTB prodala že več kot polovico stanovanj v Koprskih vratih

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je v prvi fazi prodala več kot polovico od skupno 162 stanovanj v objektu Koprska vrata. Kupci se bodo lahko vselili takoj po plačilu celotne kupnine in po izvedeni primopredaji. Prodaja preostalih stanovanj se bo nadaljevala predvidoma septembra, so sporočili iz DUTB.

"Po uspešni izvedbi dnevov odprtih vrat v maju bomo že v prvi fazi prodaje prodali več kot polovico stanovanj. Glede na razmere na primorskem nepremičninskem trgu ta dosežek v tako kratkem času predstavlja uspeh, tudi če upoštevamo dejstvo, da so dosežene prodajne cene krepko presegale izklicne cene," je pojasnil vodja nepremičninskega portfelja DUTB Žiga Pfeifer.

Prodali več kot polovico od 162 stanovanj

V prvi fazi prodajnega postopka je bilo pričakovano največ povpraševanja za večja stanovanja in za tista na boljših lokacijah, manj pa za garsonjere. "Za najbolj privlačna stanovanja smo prejeli tudi po več kot 70 ponudb. Pričakujemo, da se bo v nadaljnjih prodajnih postopkih izrazil tudi interes za preostale enote," je dodal Pfeifer.

DUTB je od 22. aprila do 26. maja pripravila dneve odprtih vrat, nato so do 31. maja prejeli več kot 200 veljavnih ponudb s plačanimi varščinami. Kot pravijo v DUTB, so bile glede na velik interes kupcev dosežene prodajne cene precej višje od izklicnih cen.

Stanovanja so od garsonjer do štirisobnih, velikosti od 38 do 154 kvadratnih metrov, izhodiščne cene so (bile) med okoli 104 tisoč in 265 tisoč evrov, pripadajoči parkirni prostori stanejo od šest do slabih sedem tisoč evrov.