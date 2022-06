DUTB molči o skrivnostnem pismu medijskega tajkuna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podjetnik Martin Odlazek je po naših informacijah pisal na DUTB in predlagal prodajo deleža DUTB v družbi Salomon, ki izdaja več kot 60 medijev, da bi rešil svoj imperij.

Foto: Ana Kovač

Medijski tajkun Martin Odlazek je po naših neuradnih informacijah pisal na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) in predlagal naj mu prodajo delež v podjetju Salomon, kjer ima predkupno pravico. To je zaradi prezadolženosti pristalo na DUTB, pred tem ga je lastniško obvladoval prav Odlazek. Točnost neuradnih informacij, kako poskuša Odlazek vplivati na odločitve DUTB, smo želeli preveriti na DUTB, a so nas zavrnili. Zato smo na informacijsko pooblaščenko naslovili zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.

DUTB je leta 2021 vložila tožbo, s katero je zahtevala, da se njen 45,39-odstotni delež v podjetju Salomon poveča na sto odstotkov, Dolenjski list pa svojega 54,61-odstotnega izgubi. Po zakonu o gospodarskih družbah je izključitev družbenika mogoča, če za to obstajajo utemeljeni razlogi, zlasti če družbenik drugemu družbeniku povzroča gospodarsko škodo.

Novomeško okrožno sodišče je v začetku meseca pritrdilo DUTB, tako da je ta postala edina lastnica Salomona, ki izdaja več kot 60 različnih medijev.

Po naših informacijah naj bi Odlazek v pismu DUTB zapisal, da sta bila pri njem Boris Novak (nekdanji neizvršni direktor DUTB) in Dimitrij Piciga (nekdanji izvršni direktor), ki naj bi mu razkrila navodilo, da ga morata uničiti. A tega raje ne bi naredila, temveč bi mu raje prodala delež DUTB. Nato je po tem pisanju Odlazka poskušal uničiti tudi Franci Matoz, ki se je na čelo DUTB zavihtel lani poleti.

Z menjavo vodstva DUTB pod taktirko Žige Debeljaka pa naj bi sklenili, da gredo vendarle v prodajo njihovega deleža, kjer ima Odlazek predkupno pravico. Ker pa je nemogoče umakniti tožbo DUTB, Debeljakovi hitijo s prodajo deleža. Če bi bila odločitev o zamudni sodbi znana prej, bi to pomenilo konec za Odlazka in zadeve ne bi mogli izpeljati, navaja naš vir.

Z vprašanji o točnosti neuradnih informacij, kako poskuša Odlazek vplivati na odločitve DUTB, smo se obrnili na DUTB. Zanimala nas je vsebina pisma, vprašali pa smo jih tudi, ali nam pismo lahko posredujejo v celoti. Odgovorili so nam, da "DUTB informacij o upravljanju posameznih primerov nikoli ne razkriva, saj bi s tem lahko negativno vplivala na izid postopkov". Ker menimo, da gre za informacije javnega značaja in je posredovanje odgovorov v javnem interesu, smo se obrnili na informacijsko pooblaščenko, da nam omogoči dostop do teh informacij. Njen odgovor še čakamo.

Družba Salomon je zelo razvejana, od časopisov do radijskih postaj

Družba Salomon glede na razvid medijev pri ministrstvu za kulturo med drugim izdaja Radio Salomon, športni dnevnik EkipaSN ter revije Jana, Vklop, Zvezde/Lady, Salomonov oglasnik in Salomonov ugankar.

Salomon je del medijske skupine Media24 (v lasti družbe Svet24, katere lastnica je Alena Nardini), kaže njena spletna stran, v naboru njenih medijev pa so med drugim še tiskani mediji Svet24, Reporter, Novi tednik in Dolenjski list, več radijskih postaj, med njimi Radio Aktual, Radio Celje in Radio Veseljak, pa spletni portali nekaterih od teh medijev.

Družba Salomon je tudi 19-odstotni družbenik družbe Večer mediji, ki med drugim izdaja časnik Večer. Preostali družbeniki družbe Večer mediji so družbe Pet Trade, Svet24, Lunos, AM Marketing in Curator Nova.