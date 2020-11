DUTB išče novega izvršnega direktorja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V DUTB so objavili razpis za enega od treh izvršnih direktorjev družbe, saj je konec septembra s tega položaja odstopil Bojan Gantar. Zainteresirani naj prijave z dokazili in obveznimi prilogami pošljejo do 26. novembra, izvršnega direktorja bodo izbrali neizvršni direktorji DUTB, izhaja iz razpisa, ki je bil danes objavljen v Financah.