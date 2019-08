Državno podjetje odkupuje zasebne gozdove

Slovenija je dežela majhnih in razdrobljenih zasebnih gozdov. Po več zaporednih naravnih ujmah se morajo njihovi lastniki, nekateri lokacije sploh ne poznajo, lotiti nujne sanacije. To marsikomu predstavlja težavo. Državno podjetje jim ponuja odkup.

Državno podjetje Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki je bilo ustanovljeno leta 2016, je na svoji spletni strani objavilo poziv k oddaji informativne ponudbe za prodajo gozda. Gre za poziv in obenem obvestilo javnosti, da je SiDG na podlagi Zakona o gospodarjenja z gozdovi v lasti Republike Slovenije odgovoren in posledično pripravljen odkupovati zasebne gozdove ter s tem povečati obseg državnih gozdov. Zato ta ponudba ni časovno omejena, saj gre za trajno nalogo SiDG, poudarjajo v podjetju.

Poziv je namenjena temu, da lastnik gozda predstavi, katere gozdove je pripravljena prodati, strokovne službe SiDG pa presodijo, ali je ta gozd za SiDG oziroma državo zanimiv.

"Ne gre za fazo pogajanja o ceni, temveč okvirno informiranje o primerljivih cenah gozdnih zemljišč na določenem območju. O ceni odloča mešana komisija članov kmetijskega ministrstva ter SiDG takrat, ko je ponudba stranke za prodajo z določeno ceno objavljena na pristojni upravni enoti oziroma ko SiDG od upravne enote dobi obvestilo o predkupni pravici. Bistveno je poudariti, da gredo vse prodaje gozdnih zemljišč prek upravne enote in zato ni sklepanja neposrednih pogodb med stranko in SiDG. Tudi če se stranka dogovarja s SiDG, je lahko končni kupec zaradi sistema predkupnih in prednostnih pravic povsem tretji subjekt," poudarjajo v državni družbi za gospodarjenje z gozdovi.

Na možnost odkupa so dodatno opozorili tudi na družbenem omrežju Facebook.

Podjetje SiDG je tako prednostno zainteresirano za nakup gozdov, glede katerih ima predkupno pravico. To so varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom in gozdovi, večji od 30 hektarjev. Poleg tega pa odkupuje tudi druge gozdove, kot so zlasti:

gozdovi v kompleksu, večjem od petih hektarjev,

gozdovi, s katerimi se zaokrožujejo strnjena območja gozdnih zemljišč v lasti države (mejne parcele), ne glede na velikost,

gozdna zemljišča površine nad dvema hektarjema, če so v bližini drugih državnih gozdov,

drugi gozdovi, s katerimi lahko država uveljavi njihovo gospodarsko, ekološko ali socialno funkcijo.

SiDG odkup gozdov v zasebni lasti financira iz Gozdnega sklada oziroma državnega proračuna. S tem želi spodbuditi konsolidacijo panoge upravljanja gozdov in doseči optimalno gospodarjenje na ravni Slovenije. Prioritetno se odločajo za nakup vseh vrst gozdov, ki pomenijo zaokrožitev gozdov v državni lasti. Upravljanje razdrobljenih gozdov je namreč neracionalno oziroma dražje.

Slovenija je dežela zasebnih gozdov

Po mnenju strokovnjaka, ki ni hotel biti imenovan, mora biti absolutno v interesu države, da povečuje lastništvo svojih gozdov. Slovenija ima namreč od vseh evropskih držav najmanj gozdov v državni lasti.

Zasebni lastniki imajo v lasti kar 76 odstotkov gozdnih površin, 21 odstotkov jih pripada državi, trije odstotki pa so v lasti občin. Skupaj je v Sloveniji več kot 460 tisoč zasebnih lastnikov, največji pa je Cerkev.

Foto: Matej Leskovšek Po mnenju sogovornika so ponujene odkupne cene za lastnike dobre in so z njimi večinoma zadovoljni. Predvsem s cenami za varovalne gozde na strmih skalovitih terenih, v katerih sečnja praktično ni dovoljena in ki za lastnike večinoma predstavljajo breme.

"Marsikdo bi jih želel prodati, a kupca zanje ne najde. Zdaj se je pojavil SiDG, ki jih odkupuje po dobrih cenah," poudarja sogovornik. Dodaja še, da bi moral SiDG strateško odkupovati tudi gozdove v obmejnem pasu. Avstrijci so na primer zelo zainteresirani za nakup poceni slovenskih gozdov ob meji, saj je njihovo upravljanje zanje cenejše.

Povprečna tržna cena kvadratnega metra slovenskih gozdov se giblje okoli 0,5 evra za kvadratni meter. Cene varovalnih gozdov se začnejo pri 20 centih za kvadratni meter, cene gospodarskih gozdov pa se gibljejo od 50 do 70 centov za kvadratni meter.

"Nedavne naravne ujme so znižale cene gozdov. Za veliko lastnikov gozdov so breme, saj niso sposobni z njimi gospodariti. Zato jih prodajajo, cene na trgu pa so nižje. Realno bi bilo pričakovati višje cene," je prepričan strokovnjak.

V dveh letih odkupili 1.200 hektarjev gozdov

Na SiDG pojasnjujejo, da o odkupni ceni na podlagi strokovnih podlag odloča šestčlanska komisija SiDG in kmetijskega ministrstva.

"Gledajo se primerljiva cena na trgu na določenem območju, sestoj in kakovost gozda, status gozda ... Cene se glede na te elemente razlikujejo v razponih od 0,2 evra pa vse do enega evra za kvadratni meter. Povprečje znaša okrog 0,3 evra za kvadratni meter," še pravijo v SiDG.

V zadnjih dveh letih je SiDG skupaj kupil 1.200 hektarjev gozdov s sklenitvijo 180 kupo-prodajnih pogodb. Povprečna odkupljena površina SiDG na podlagi ene pogodbe, sklenjene v letošnjem letu, znaša 5,42 hektarja.

Nepoučene lastnike gozdov pogosto "prinašajo naokoli"

Sogovornik opozarja, da je najemanje izvajalcev sanitarne sečnje v zadnjem času lahko problematično. Po ujmah se namreč pojavljajo številni manjši izvajalci, ki nepoučene lastnike pri gospodarjenju z gozdovi in odkupu lesa "prinašajo naokoli". Bolje je delo zaupati večjim in uveljavljenim izvajalcem, ki delajo na dolgi rok, svetuje sogovornik.

Nekateri lastniki bi gozdove celo podarili

Splošno prepričanje v Sloveniji, da je država slab gospodar državne lastnine, v tem primeru ne drži, saj po prepričanju sogovornika SiDG bistveno več vlaga v gozdove kot večina zasebnih lastnikov. Ti pogosto gozdove izkoriščajo le za sečnjo in opravljajo zgolj nujna dela, pogozdujejo pa ne. Marsikateri lastniki, ki so gozdove podedovali, lokacije svojih gozdov sploh ne poznajo in jim predstavljajo predvsem breme. "Poznam lastnike gozdov, ki jih ponujajo celo zastonj, zato lastnikom do pet hektarjev velikih gozdov svetujem, naj razmislijo o ponudbi SiDG," sklene sogovornik.

Zainteresirani lastniki lahko za informativno oddajo ponudbe uporabijo pripravljen vzorec na spletni strani SiDG ali pošljejo ponudbo v povsem neformalni obliki, vendar z vsaj osnovnimi podatki o gozdnih zemljiščih in kontaktnimi podatki.