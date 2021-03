Državna revizijska komisija zavrnila nov zahtevek za revizijo pri drugem tiru

Gorenjska gradbena družba je v zahtevku za revizijo izpodbijala odločitev projektnega podjetja 2TDK, da ji sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi postopka ne prizna. Kot so pojasnili na državni revizijski komisiji, 2TDK vlagatelju sposobnosti za sodelovanje ni priznal, ker je ugotovil, da vlagatelj s priglašenim referenčnim projektom ni izkazal izpolnjevanja pogoja za sodelovanje, piše STA.

Gorenjska gradbena družba v postopku pravnega varstva ni izkazala zatrjevanih naročnikovih kršitev pri pregledu njihove prijave kot tudi ne drugih zatrjevanih kršitev s strani 2TDK, zato je komisija zahtevek za revizijo v celoti zavrnila kot neutemeljenega, so še dodali.

O drugem zahtevku v prihodnjih dneh

O drugem zahtevku za revizijo Gorenjske gradbene družbe, ki se nanaša na dela na odseku Črni Kal−Koper, bo državna revizijska komisija odločila v prihodnjih dneh.

2TDK je sicer usposobljenost za sodelovanje v drugi fazi javnih naročil za gradbena dela na odsekih nove železniške povezave med Divačo in Črnim Kalom ter med Črnim Kalom in Koprom priznal avstrijskemu Strabagu z nemškim podjetjem Ed Züblin in turško družbo Gülermak Agir, Kolektorju CPG v sodelovanju s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin ter turškemu Cengizu.

Omenjeni gradbinci morajo finančne ponudbe za gradnjo največjega infrastrukturnega projekta v državi oddati do 4. marca, še piše STA.