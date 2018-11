Državna blagajna zaradi velikih prilivov s skoraj 750 milijoni evrov presežka

"Tolikšen presežek v letošnjem letu je posledica enkratnega povračila zadržanih sredstev iz proračuna EU, ki smo jih že porabili v pretekli finančni perspektivi 2007-2013, ter višjih nedavčnih prihodkov na račun enkratnega priliva iz naslova dividend NLB," so pojasnili na ministrstvu.

Prihodki državnega proračuna so v desetih mesecih dosegli 8,22 milijarde evrov, kar je 12,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Država od NLB prejela 270 milijonov evrov

K tej rasti je velik delež prispevala rast davčnih prihodkov in prihodkov od prejetih sredstev EU. Ti so se zvišali za skoraj 100 odstotkov, na 555 milijonov evrov. Nedavčni prihodki so narasli za 32,5 odstotka, na 807,3 milijona evrov. Oktobra je država od NLB prejela za 270,6 milijona evrov dividend, ki vključujejo tudi dobičke iz preteklih let.

Prejete dividende NLB vrednotijo kot enkraten priliv, ki ne pomeni trajnega dviga nedavčnih prihodkov. Poleg tega je v bilancah sektorja država treba obračunati t. i. superdividende, v okviru katerih se morajo zadržani dobički preteklih let odšteti od celotnih vplačil tekočega leta in tako le deloma vplivajo na končni rezultat letošnjega leta, so pojasnili na ministrstvu.

Davčni prihodki so se od januarja do oktobra glede na enako lansko obdobje povečali za 6,1 odstotka, na 6,79 milijarde evrov. Priliv davka na dodano vrednost se je povečal za 7,2 odstotka, na 3,09 milijarde evrov. Priliv trošarin je bil z nekaj manj kot 1,30 milijarde evrov za 1,6 odstotka nižji.

Odhodki proračuna so v prvih desetih mesecih znašali 7,48 milijarde evrov, s čimer so bili za 2,3 odstotka višji kot v lanskem obdobju. Tekoči odhodki so bili nižji za 0,7 odstotka in so znašali 2,48 milijarde evrov, med temi so bili odhodki za obresti nižji za 10,7 odstotka, znašali so 800,1 milijona evrov.

Samo oktobra so prihodki državnega proračuna dosegli 1,07 milijarde evrov, odhodki okoli 673 milijonov evrov.

"Ob koncu leta bo presežek po pričakovanjih nižji kot ob koncu oktobra, saj se tako investicijska aktivnost ministrstev kot tudi vsa druga izplačila v zadnjih mesecih leta krepijo," pravi ministrstvo.

Presežek ne bo pomembno vplival na bilanco

Presežek po denarnem toku bo predvidoma znašal približno 500 milijonov evrov, kar pa ne pomeni trajnega pozitivnega stanja, ker gre za vpliv dveh enkratnih dogodkov (zadržani dobički in povračilo sredstev za že nastale odhodke). Prav tako ne bo pomembno vplival na bilanco sektorja država (po metodologiji ESA), za katero ocenjujejo, da bo ob koncu leta 2018 dosegla blizu 0,5 odstotka BDP presežka.

Skupni javnofinančni prihodki so v desetih mesecih dosegli 15,28 milijarde evrov, kar je 10,1 odstotka več kot v lanskem obdobju. Davčni prihodki so se zvišali za 6,6 odstotka, na 13,35 milijona evrov, nedavčni prihodki za 25,7 odstotka, na 1,19 milijarde evrov. Tolikšna rast zadnjih je posledica priliva dividend NLB.

Javnofinančni odhodki so bili s 14,44 milijarde evrov za 5,1 odstotka višji kot v lanskih prvih desetih mesecih. Odhodki za plače in prispevke so se zvišali za 5,1 odstotka, na 3,44 milijarde evrov, izdatki za blago in storitve za 5,4 odstotka, na 2,06 milijarde evrov.

Presežek v javnih financah je tako dosegel 834,6 milijona evrov.