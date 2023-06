Država od SIJ prejela bistveno več, kot je dala

V Slovenski industriji jekla (SIJ) so lani zabeležili izjemne poslovne rezultate. Prihodki so prvič presegli milijardo evrov in to krepko, saj so znašali več kot 1,3 milijarde evrov. Družba je ob tem ustvarila dobrih 95 milijonov evrov čistega dobička. Glede na te številke v nobenem podjetju izplačilo dividend ne bi bilo sporno. A država je lani metalurški skupini pomagala prebroditi energetsko draginjo, skoraj 2,5 milijona evrov vredna pomoč pa je bila vezana na neizplačilo dividend.