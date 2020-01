Država lani pobrala skoraj milijardo evrov več davkov

Dokončni podatki bodo znani po zaključnem računu na začetku februarja 2020. Furs bo za namen povečevanja prihodkov še naprej nadgrajeval svoje ukrepe, tako na storitveni ravni kot pri nadzoru, so sporočili.

Primerjalno gledano so v letu 2019 vse štiri blagajne javnega financiranja - proračun države, ZPIZ, ZZZS in proračuni občin - prejele več sredstev. Prav tako so pri vseh vrednostno pomembnejših vrstah dajatev prihodki višji, z izjemo trošarin, so še sporočili.

Skoraj pol milijarde več prispevkov za socialno varnost

Prispevki za socialno varnost za zagotavljanje pravic iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, ki se pretežno vplačujejo v blagajno ZPIZ in ZZZS, v manjšem obsegu pa tudi v proračun države, so porasli za 470 milijonov evrov oziroma za 7,2 odstotka in v skupnem znesku presegli 7,0 milijarde evrov vplačil.

Veliko več dohodnine

Posebej pozitivne rezultate izkazujejo davki na dohodek in dobiček s skupaj 9,4-odstotno rastjo; med njimi zaradi obsega in rasti posebej izstopata dohodnina s 145 milijonov evrov več vplačanimi prihodki oziroma 5,9-odstotno rastjo in davek na dohodek od pravnih oseb s 144 milijonov evrov več vplačanimi prihodki oziroma 17-odstotno rastjo v letu 2019, so zapisali.

Foto: STA

Trošarin je bilo manj

Porast v vrednosti 112 milijonov evrov oziroma skoraj dveh odstotkov je zaznan tudi pri domačih davkih na blago in storitve. Davek na dodano vrednost je glede na predhodno leto višji za 2,8 odstotka oziroma 104 milijone evrov. Trošarine so bile realizirane v višini 1,560 milijarde evrov, kar je 16 milijonov evrov oziroma 1,1 odstotka manj kot leto prej.

Ni zaslužna le gospodarska rast

Stopnja rasti pobranih dajatev (5,7 odstotka) presega stopnjo gospodarske rasti, ki je v prvih treh četrtletjih leta 2019 znašala 2,7 odstotka glede na leto 2018. Kot pravijo na Fursu, so poleg ugodnih gospodarskih razmer k dvigu stopnje prostovoljnega plačevanja dajatev prispevali tudi zakonodajni ukrepi, namenjeni poenostavitvam poslovanja, ter ukrepi davčnega organa, usmerjeni v zagotavljanje čim bolj preprostega izpolnjevanja obveznosti za zavezance.

Delež prostovoljno plačanih dajatev, pri čemer se za prostovoljne štejejo vse poravnave obveznosti do začetka izvršbe, se namreč povečuje bolj, kot je letni prirast plačanih prihodkov, so še sporočili. Ob upoštevanju neplačanega aktivnega davčnega dolga za zadnjih 10 let in dolga, ki ga je izterjal v izvršbi, Furs ugotavlja, da je bilo v letu 2019 prostovoljno plačanih obveznosti več kot 95 odstotkov.

Foto: Thinkstock

Vsako leto poberejo več davkov

Trend zviševanja pobranih prihodkov se nadaljuje že pet let, od ustanovitve Fursa v letu 2014, skupni prirast prihodkov znaša 3,956 milijarde evrov oziroma dobrih 29 odstotkov.

Poleg pobranih javnofinančnih prihodkov Furs ugotavlja tudi nadaljnje zniževanje davčnega dolga, ki je 31. 12. 2019 znašal 1,167 milijarde evrov za vse blagajne javnega financiranja in se je v letu 2019 znižal za 38 milijonov evrov oziroma dobre tri odstotke.

Trend zniževanja davčnega dolga se nadaljuje že pet let, od ustanovitve Fursa v letu 2014, se je skupaj znižal za 254.463.764 evrov oziroma skoraj 18 odstotkov.

S katerimi ukrepi je Furs pobral več davkov?

Kot so še sporočili, doseganje stopenj rasti pobranih javnofinančnih prihodkov, ki presegajo stopnjo gospodarske rasti, zahteva usklajeno izvajanje vseh že začrtanih aktivnosti, izmed katerih izpostavljamo predvsem izboljšanje servisa za zavezance (vzpostavitev mobilne aplikacije, širitev plačilnih metod, tesnejše sodelovanje s strokovnimi deležniki, davčno opismenjevanje mladih …) ter izboljšanje nadzornih metod (uporaba prediktivnih modelov in umetne inteligence, uporaba podatkov iz mednarodne izmenjave, uporaba mobilnih aplikacij za izvajanje postopkov na terenu …).

Finančna uprava RS si z namenom povečanja učinkovitosti pri pobiranju dajatev prizadeva za izboljšanje storitev, namenjenih davkoplačevalcem, povečanje samodejne izmenjave podatkov, ki omogoča celovitejšo in lažjo odmero dajatev, ukrepov izterjave in sistematičnih in ciljnih nadzorov po posameznih segmentih obdavčitve, so še zapisali.

Furs z informiranjem, medijskimi pozivi, spodbujanjem (samo) prijav obdavčljivih prihodkov, sistematičnim in hitrim opominjanjem izpolnjevanja obveznosti in ukrepi izterjave, ki so stroškovno manj obremenilni za zavezance (npr. poboti vračil in dolgov), dostopnejšim pregledom do stanja odprtega dolga za plačilo, posredno vpliva na povečevanje prostovoljnosti poravnave dajatev, so še zapisali.

V letu 2019 je Finančna uprava RS začela zavezance, ki so uporabniki mobilne aplikacije eDavki, tudi obveščati o izteku roka za plačilo določenega davka tik pred iztekom roka ter o neobračunanih in neplačanih prispevkih za socialno varnost.