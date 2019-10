Družino Janković pred stečajem reševalo javno podjetje ljubljanske občine

Energetika Ljubljana je javno podjetje, ki prebivalcem Ljubljane vsak mesec pošilja položnice za plačilo zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja. Njen največji lastnik je Mestna občina Ljubljana (MOL), ki jo vodi Zoran Janković. A to ni edino, kar jo povezuje z ljubljanskim županom. Podjetju v lasti njegovega sina je namreč pomagala pri odpisovanju dolgov.

Iz dokumentov, ki smo jih pridobili in analizirali v uredništvu Siol.net, je razvidno, da je imela Energetika Ljubljana eno najpomembnejših vlog pri načrtovanem odpisu 13 milijonov evrov v poenostavljeni prisilni poravnavi Electe Inženiringa, ključnega podjetja v poslovnem omrežju družine Janković. Direktor Energetike Ljubljana je že vrsto let Samo Lozej, ustanovni član stranke Pozitivna Slovenija, ki jo vodi Zoran Janković.

Kdo je izplačal Energetiko Ljubljana? Kar Electa sama

Kot je znano, je podjetje Electa Inženiring pred leti zašlo v težave. Damijan Janković, direktor podjetja in sin ljubljanskega župana, se jih je leta 2017 odločil reševati s poenostavljeno prisilno poravnavo, s katero bi odpisal veliko večino dolgov. S tem se je želel izogniti stečaju, v katerem bi vodenje podjetja prešlo v roke stečajnega upravitelja, ki bi ga imenovalo sodišče.

Direktor Energetike Ljubljana je že vrsto let Samo Lozej (na fotografiji), ustanovni član stranke Pozitivna Slovenija, ki jo vodi Zoran Janković. Foto: STA Eden od upnikov je bila tudi Energetika Ljubljana, ki ji Electa Inženiring dlje časa ni plačevala računov. Vseh dolgov se je nabralo za dobrih 6800 evrov. Energetika Ljubljana jih je skušala izterjati nazaj z vlaganjem izvršb in hipotek, a brez uspeha. Denarja ni dobila.

Kljub temu teh terjatev ni mogoče najti na seznamu, ki ga je Electa Inženiring objavila ob vložitvi zahteve za poenostavljeno "prisilko". Energetika Ljubljana jih je namreč že pred tem prodala. Kupilo jih je podjetje Artisan projekt, ki ga vodi Jan Bec, prijatelj Damijana Jankovića in življenjski sopotnik Urške Kunej, nečakinje Zorana Jankovića. Poročali smo že, da je imel Bec v vseh poenostavljenih "prisilkah" podjetij iz skupine Electa vlogo slamnatega upnika.

V bankrotirani Electi se skrivajo milijoni Medtem ko upniki že leta zaman čakajo na poplačilo računov skupine Electa, družina Janković pa jo pred bankrotom rešuje z visokimi odpisi dolgov, se v enem od njenih podjetij skriva pravo bogastvo. Podjetje Hotel Jelovica Bled (letos preimenovano v Artisan) je namreč leta 2017 za več milijonov evrov prodalo hotel na Bledu. Ko je poplačalo nekatere upnike, pa mu je ostalo še za več kot milijon evrov denarja, ki ga je posodilo naprej neimenovanim osebam. Po naših podatkih se je vsaj del tega denarja porabil za odkupe terjatev do skupine Electa in s tem za njeno reševanje pred bankrotom. Konec leta 2016, tik pred začetkom poenostavljenih "prisilk", je namreč ustanovilo podjetje Artisan projekt in za direktorja imenovalo Jana Beca. Isto podjetje je nato od ljubljanskih javnih podjetij kupovalo terjatve.

So bili ostali upniki oškodovani?

A to ni edina povezava med kupcem terjatev Energetike Ljubljana in družino Janković. Podjetje Artisan projekt namreč lastniško obvladuje Electa Inženiring, torej kar sam dolžnik. Stečajna zakonodaja dolžnikom izrecno prepoveduje, da bi kakšnega upnika spravili v ugodnejši položaj in s tem povzročili veliko premoženjsko škodo drugim upnikom. Zagrožena zaporna kazen za to je pet let.

Nesporno dejstvo je, da jo je Energetika Ljubljana odnesla bolje kot ostali upniki Electe Inženiringa. Po tednu dni so nam v tem javnem podjetju pojasnili, da so terjatve v nominalni vrednosti 6800 evrov prodali za 5200 evrov. Prejeli so torej 75-odstotno poplačilo dolga, kar je precej več od višine poplačila v poenostavljeni "prisilki" Electe Inženiringa, ki je znašalo le deset odstotkov.

Da je bil prav boljši izkupiček razlog za prodajo, priznavajo tudi v Energetiki Ljubljana. "Prejeta je bila ponudba za odkup terjatev, ki je bila višja od ocenjene vrednosti, kot bi jo prejeli iz poenostavljene prisilne poravnave," so pojasnili v javnem podjetju.

Je Damijan Janković (spet) reševal svojega očeta?

Toda pri tem velja še enkrat poudariti, da so v Energetiki Ljubljana terjatev do Electe Inženiring prodali že več mesecev pred zahtevo za poenostavljeno "prisilko", ki jo je Damijan Janković vložil maja 2017. Kako je torej mogoče, da so v Energetiki Ljubljana že toliko časa pred tem vedeli, kaj jih čaka v poenostavljeni "prisilki"? So imeli notranje informacije o dogajanju v skupini Electa?

Tudi iz pojasnil Energetike Ljubljana je mogoče razbrati, da je šlo pri prodaji terjatev prej za izjemo kot za neko splošno pravilo. Pred prodajo niso javno zbirali ponudb, ampak se je kupec, torej podjetje Artisan projekt, nanje obrnil neposredno. Tudi sicer Energetika Ljubljana zelo redko prodaja svoje terjatve. Letos tako ni prodala še nobene, saj ni zanje prejela nobene ponudbe.

A v tem primeru je imel Damijan Janković najmanj dva dobra razloga za odkup:

1. Iz dokumentov je razvidno, da je bilo glasovanje o poenostavljeni prisilni poravnavi tesno. Janković je za njeno sprejetje potreboval glasove najmanj 28 upnikov. Na koncu je poenostavljeno "prisilko" podprlo 30 upnikov, torej le dva več.

Zagotovo torej ne bi uspela, če se med upniki ne bi pojavilo več povezanih oseb in podjetij nabiralnikov, ki so odkupovala dolgove. Med njimi so podjetja Bodi, Glanc in Afekt OMS, ki jih obvladuje Jan Bec, slamnati upnik skupine Electa.

2. Domnevati gre, da Damijan Janković na seznamu upnikov, ki bi ostali brez velike večine denarja, ni želel imeti podjetij v lasti Mestne občine Ljubljana. To bi posle Electe dokončno pripeljalo na polje javnega interesa. Sprožilo bi lahko vprašanja o tem, zakaj so na tako obsežno rezanje dolgov do Electe pristala podjetja, na katere ima vpliv Zoran Janković, čigar premoženje se je reševalo s temi manevri.

Kdo vse je še reševal Damijana Jankovića

Odgovor na vprašanje, koliko javnih in drugih podjetij je prodajalo terjatve do Electe Inženiringa, bo verjetno dala policijska preiskava. Po naših podatkih so kriminalisti že sredi septembra zahtevali podatke iz spisov poenostavljenih "prisilk" vseh treh podjetij iz skupine Electa.

Med upniki Electe Inženiringa sta bili še najmanj dve javni podjetji v lasti MOL. Prvo, Ljubljanska parkirišča in tržnica (LPT), je prijavilo za 633 evrov neplačanih računov. Drugega, Vodovod-Kanalizacije (VO-KA) Snaga, na seznamu ni mogoče več najti, čeprav je še junija 2017 ugovarjalo zoper posodobljeni seznam terjatev v poenostavljeni "prisilki" Electe Inženiringa. Ali in kdo je odkupil njegovo terjatev, za zdaj ni znano.

Na seznamu je na koncu vendarle pristala tudi Energetika Ljubljana. Med prodajo njenih terjatev in uvedbo poenostavljene "prisilke" se je namreč Electi Inženiring nabralo za novih 212 evrov neplačanih računov. Energetika Ljubljana je bila med upniki, ki so glasovali za poenostavljeno "prisilko" in 90-odstotni odpis dolgov.

Na vprašanje, zakaj so to storili, iz Energetike Ljubljana včeraj nismo dobili odgovora. Samo Lozej, direktor Energetike Ljubljana, je sicer že vrsto let tesno povezan z Zoranom Jankovićem. Preden je postal direktor Energetike Ljubljana, je vodil Te-Tol in LPT. Ko je bila Pozitivna Slovenija največja vladna stranka, je Lozej v njeni kvoti predsedoval nadzornemu svetu državne Kapitalske družbe in bil nadzornik Slovenske odškodninske družbe (SOD), predhodnice današnjega Slovenskega državnega holdinga (SDH).

Lozej in Janković sta se skupaj še s sedmimi soobtoženci znašla tudi v kazenskem postopku zaradi domnevno sporne, 1,8 milijona evrov vredne pogodbe za domnevno fiktivni najem parkirišč v Stožicah. Sojenje v zadevi se je začelo konec lanskega leta.