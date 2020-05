Drugi tir: 2TDK za zdaj prejel tri pritožbe neizbranih gradbincev

Podjetje 2TDK je za dela med Divačo in Črnim Kalom prejelo 15 ponudb, pri čemer jih pet ni bilo ustreznih, za dela med Črnim Kalom in Koprom pa je bilo prvotno oddanih 14 ponudb, od katerih so bile neustrezne štiri. Kot so pojasnili v družbi, so na odločitev za zdaj prejeli tri pritožbe, in sicer dve prek portala eNaročanje in eno po navadni pošti. Ob tem so pojasnili, da lahko pritožbe po pošti pridejo še v prihodnjih nekaj dneh. Imen pritožnikov ne razkrivajo, so pa med njimi tako slovenska kot tuja podjetja.

V igri za glavna dela tudi štiri slovenska podjetja

V igri za glavna dela kot vodilni partnerji ali del konzorcija sicer ostajajo štiri slovenska podjetja, in sicer Kolektor CPG, Gorenjska gradbena družba, CGP in novogoriški Ginex International. Ponudbe za dela, ki so v obeh sklopih skupaj ocenjena na okoli 700 milijonov evrov, so oddala predvsem kitajska in turška podjetja, pa tudi gradbinci iz Italije, Avstrije in Švice.

Generalni direktor 2TDK Dušan Zorko je že v začetku meseca, ko je družba zožila nabor ponudnikov, pojasnil, da računajo na pritožbo. Ta bi, kot ocenjujejo v družbi, oddajo posla zamaknila za približno dva meseca, na 2TDK pa računajo, da bodo pogodbo podpisali v zadnjem letošnjem četrtletju. Še prej bodo ponudnike, ki so v prvi fazi razpisa oddali ustrezno ponudbo, pozvali k predložitvi cene, poroča STA.