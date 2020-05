Drugi tir: 2TDK in NLB podpisala pogodbo, vredno 112,5 milijona evrov

Predstavniki družbe 2TDK in NLB so danes podpisali 112,5 milijona evrov vredno pogodbo za financiranje drugega tira, s čimer so projektu po besedah generalnega direktorja 2TDK Dušana Zorka zagotovili dodatno kakovost. Predsednik uprave Blaž Brodnjak je ob tem opozoril na pomen projekta za "strateško verjetno najpomembnejšo panogo – logistiko", poroča STA.

Danes podpisana pogodba za projekt po Zorkovih besedah pomeni nadaljevanje in kakovost. "Še bolj pomembno pa je, da je naša največja banka prepoznala, da je projekt dober in da je 2TDK družba, vredna zaupanja," je poudaril.

Načrtovana posojila sprva višja

V finančni konstrukciji drugega tira so bila sicer posojila poslovnih bank načrtovana v višini 167 milijonov evrov, a je Zorko danes poudaril, da je družba doslej pri projektu našla za 110 milijonov evrov prihrankov, zaradi česar je potreba po posojilih manjša. "Ocenili smo, da je 112 milijonov evrov v tem trenutku dovolj, da se projekt ne zadolži pretirano," je pojasnil.

"Nekaj let v bankah govorimo in se pogovarjamo z vladnimi strukturami in širšo javnostjo, da je izjemno pomembno začeti infrastrukturne projekte. V pripravi imamo nekaj velikih, ki so se vlekli dolga leta, res sem vesel, da smo pri drugem tiru prišli do trenutka, ko podpisujemo posojilno pogodbo," pa je podpis pogodbe pospremil Brodnjak.

V NLB po Brodnjakovih besedah ocenjujejo, da je pravi trenutek za zagon takšnih projektov, sploh glede na to, da se gospodarstvo ohlaja. "V kriznih razmerah so veliki infrastrukturni projekti tisti, ki imajo pomembne multiplikativne učinke na vse gospodarsko okolje," je pojasnil.

Foto: Urad vlade za komuniciranje

Drugi tir izjemno pomemben za logistiko

Kot je dodal prvi mož NLB, je drugi tir med Divačo in Koprom izjemnega pomena za zagon po razumevanju NLB strateško verjetno najpomembnejše panoge – logistike. "Imamo geostrateški položaj, ki ga sam primerjam s singapurskim. Smo srce Evrope in z zagonom te panoge lahko naredimo res velik preboj," je prepričan.

Brodnjak meni, da lahko z logistiko Slovenija ustvari nekaj deset odstotkov bruto domačega proizvoda in zgradi drugo razvojno os Evrope med Koprom in Gdanskom.

Ključno, da se projekt končna v predvidenih rokih

Kako pomemben projekt za logistiko je drugi tir, je poudaril tudi Zorko in dodal, da je tisto, kar projekt potrebuje, to, da bo končan v predvidenih rokih. Komentiral je predlagane zakonske spremembe, ki bi omejile možnost socialnega dampinga pri ponudnikih gradbenih del in s tem na primer omejile konkurenco podjetij iz Kitajske in Turčije.

Kot je poudaril Zorko, bo družba 2TDK zakonodajo vedno spoštovala, če pa bo zaradi sprememb zamik pri realizaciji drugega tira, "pa se mora tisti, ki to dela, vprašati, kaj to pomeni za ceno in roke". "Če bo logistika zaostajala v Sloveniji, bo Luka Koper izolirana v Evropi," je posvaril.

Družba 2TDK je sicer v postopku izbire izvajalcev za glavna dela na drugem tiru, za posel pa konkurirajo predvsem gradbinci iz tujine – največ je prav kitajskih in turških podjetij. V podjetju kljub pritožbam računajo, da bodo pogodbo z izvajalci podpisali v zadnjem letošnjem četrtletju, prvo lopato pa naj bi zasadili prihodnje leto, poroča STA.