Dnevnik, Večer in Delo pod drobnogledom AVK

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je v ponedeljek in torek opravila nenapovedano preiskavo v podjetjih Delo, Dnevnik, Večer, Izberi in Delo Prodaja zaradi izkazane verjetnosti, da je prišlo do koncentracije nad podjetjem Izberi, ki je Delo, Dnevnik in Večer niso priglasili. Izvleček sklepa o uvedbi postopka bo objavila na spletni strani.

Kot so danes sporočili iz AVK, so preiskavo izvedli tudi zaradi izkazane verjetnosti, da je vseh pet podjetij sklenilo prepovedan sporazum. V njem so se trije izdajatelji tiskanih publikacij ter njihova odvisna družba Izberi in Delo Prodaja, odvisna družba podjetja Dnevnik, ki distribuirata tiskane medije, sporazumeli o načinu izvajanja storitve distribucije tiskanih publikacij v prosti prodaji v Sloveniji, poroča STA.

Prijavo naj bi podal lastnik Adria Medie

S tem naj bi peterica omejevala in nadzirala proizvodnjo in prodajo te storitve in posredno na trgu izdajanja tiskanih publikacij z daljšo periodiko ter neposredno ali posredno določala cene na trgu distribucije tiskanih publikacij v prosti prodaji. "To predstavlja omejevalni sporazum, katerega cilj je preprečevanje, oviranje ali izkrivljanje konkurence v Sloveniji in na znatnem delu notranjega trga EU, kar bi lahko prizadelo trgovino v EU," so zapisali v AVK.

AVK je, kot je v torek poročal Radia Slovenija, lani prejela prijavo suma, da so si ti mediji brez prijave koncentracije podredili vodilnega distributerja tiska in pošiljk, podjetje Izberi. Prijavo naj bi podal lastnik založniškega podjetja Adria Media, ki med drugim izdaja Playboy in Cosmopolitan, Tomaž Drozg, še piše STA.