Divji skoki in padci so se na Wall Streetu nadaljevali tudi v prvem tednu novega leta

Ameriški borzni indeksi so prvi teden trgovanja v novem letu sklenili pozitivno, a velika nihanja s konca 2018 so se nadaljevala, tako da očitno tudi na začetku novega leta velja, da si morajo vlagatelji v New Yorku zategniti varnostne pasove in biti pripravljeni na divjo vožnjo.

Indeks Dow Jones je v primerjavi s petkom preteklega tedna napredoval za 370,76 točke oziroma 1,6 odstotka na vrednost 23.433,16 točke. Širši indeks Standard & Poor's 500 je pridobil 46.20 točke oziroma 1,9 odstotka in končal pri 2531,94 točke, tehnološki indeks Nasdaq Composite pa je poskočil za 154,33 točke oziroma 2,3 odstotka na 6738,86 točke.

Ponedeljkovo trgovanje je bilo zadnje v lanskem letu in borzni indeksi so uspeli napredovati, kar pa je bilo premalo za pozitivni rezultat celotnega leta. Vlagatelji so pokupili nekatere podcenjene delnice, vendar je Dow Jones leto sklenil s 5,63-odstotnim padcem, kar je bil najslabši rezultat po letu 2008.

Za izgubljeno leto v ZDA ni nilo gospodarskega razloga

Za izgubljeno leto vsaj v ZDA ni bilo nobenega gospodarskega razloga, saj je bila rast BDP trdna skupaj z nadaljevanjem rasti zaposlovanja in plač, inflacija pa je ostala pod nadzorom. Kaos na Wall Streetu je konec tedna pač odseval to, kar se je dogajalo v Beli hiši, ki jo vodi Donald Trump. Med razlogi so trgovinski spori s Kitajsko in uvajanje carin, napadi na centralno banko in zaprtje dela vladnih agencij zaradi merjenja moči med Trumpom in demokrati v kongresu.

Vlagatelji so si 1. januarja vzeli več kot potreben predah in v novo leto v sredo vstopili obotavljivo, čeprav so indeksi na koncu dneva le uspeli iztisniti rahlo rast.

Že v četrtek pa je za nov padec v prepad poskrbel tehnološki velikan Apple, ki je ugotovil, da mu bodo prihodki zaradi pričakovane slabše prodaje na Kitajskem, kjer proizvaja večino svojih naprav, precej padli. Nervoznim vlagateljem ni bilo treba več in Dow Jones je padel za 661,24 točke, podobno pa sta se obnesla tudi druga dva indeksa.

Prodaja avtomobilov v ZDA kljub napovedim celo boljša kot leta 2017

Niti poročilo o presenetljivo dobri prodaji avtomobilov v ZDA v lanskem letu ni pomagalo. Prodaja je bila s 17,3 milijona vozili celo nekoliko boljša kot leta 2017, čeprav so skozi leto analitiki napovedovali, da bo padla.

Že v petek pa so borzni indeksi prihrumeli nazaj, potem ko je predsednik centralne banke Federal Reserve Jerome Powell zagotovil, da ne bo upošteval Trumpa, če bi ga ta skušal siliti v odstop ali odpustiti. Poročilo o 312.000 neto novih delovnih mestih v ZDA v decembru pa je tokrat nekako uspelo odpreti oči vlagateljem, da je z gospodarstvom vsaj za zdaj vse v najlepšem redu.

Indeksi so pritisnili na zavoro rasti šele v petek popoldne, ko se je srečanje med demokrati in Trumpom v Beli hiši glede obnove financiranja vladnih agencij končalo brez dogovora.

Dow Jones je v petek napredoval za 746,94 točke oziroma 3,3 odstotka, S&P 500 za 84,05 točke oziroma 3,4 odstotka, Nasdaq pa za 275,35 točke oziroma 4,3 odstotka.

V treh dneh letošnjega leta je Dow Jones pridobil 105,70 točke oziroma 0,5 odstotka, S&P 500 je napredoval za 25,09 točke oziroma odstotek, Nasdaq pa za 103,58 točke oziroma 1,6 odstotka.